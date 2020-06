Quatre unités de production de la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach ont obtenu la certification ISO 50001 attestant d’une gestion énergétique optimisée, ce qui permettra au groupe l’amélioration continue du management de l’énergie, a indiqué mardi Sonatrach dans un communiqué. «S’engageant à répondre aux enjeux majeurs de la transition énergétique avec la mise en place d’un Système de Management de l’Energie (SME) pour ses installations les plus énergivores, Sonatrach, à travers son Activité Exploration et Production et avec l’accompagnement de la Direction Centrale R&D, a gagné le défi de l’optimisation de l’énergie en obtenant la certification ISO 50001 pour quatre de ses unités de production de gaz et de condensat»,a précisé le groupe pétro-gazier dans un communiqué publié sur son compte officiel facebook. Il s’agit des unités de traitement de brut sud (UTBS) et LDHP -ZCINA de Hassi Messaoud, l’unité de traitement de Gaz-Gassi Touil, et enfin l’unité de traitement de Gaz – Rhourd Nouss, ajoute la même source. «Cette certification attestant d’une gestion énergétique optimisée, a été délivrée par l’organisme allemand Tuvrheinland constituant ainsi une distinction et un véritable référentiel pour Sonatrach, lui permettant l’amélioration continue du management de l’énergie en favorisant la réduction de sa consommation au bénéfice de la compétitivité et de l’environnement», note le Groupe. La Société nationale des hydrocarbures a, à cette occasion, félicité toutes les équipes impliquées dans ce processus de certification. (APS)

