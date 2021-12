L’Agence nationale de la promotion de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) organise, aujoud’hui, un séminaire sur les mécanismes de financement de l’efficacité énergétique, a indiqué hier un communiqué de cette institution.

Cet évènement regroupera tous les secteurs économiques publics et privés, ainsi que les association professionnelles, les banques, les sociétés d’assurance et les partenaires financiers internationaux, précise la même source. Les thèmes qui seront abordés dans ce séminaire traiteront des avantages de la mise en place de mécanismes de financement innovants des projets d’efficacité énergétique en tenant compte de leur complexité et leur spécification et des avantages qu’ils génèrent, selon la même source. L’APRUE a, par ailleurs, rappelé que l’Algérie s’est engagée dans la voie de la transition énergétique qui lui permettra à la fois d’exploiter l’ensemble des ressources énergétiques que recèle le pays, de préserver une partie des hydrocarbures fossiles aux générations futures et de contribuer aux efforts planétaires matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette transition énergétique, souligne l’institution, se veut une rupture avec le modèle énergétique actuel basé exclusivement sur les énergies fossiles (gaz et pétrole), en empruntant la voie des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des énergies nouvelles tel que l’hydrogène. Elle a également ajouté que cette nouvelle vision énergétique de l’Algérie lui permettra d’aller vers un mix énergétique sobre et efficace, ou toutes les énergies disponibles trouveraient une place de choix. A cet effet, estime l’APRUE, l’atteinte de cet objectif nécessitera une batterie de mesures législatives, réglementaires, ainsi que des mécanismes financiers appropriés et spécifiques pour encourager le développement, à grande échelle, des programmes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Elle a également expliqué que la question du financement des investissements d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables reste «un point crucial» dans la mise en oeuvre des politiques de transition énergétique, ajoutant que le financement des projets et solutions d’efficacité énergétique d’énergies renouvelables, et leurs mécanismes en sont le pilier qu’il faut souvent concevoir pour réduire l’impact des coûts initiaux d’investissement, et de rendre les temps de retour investissement plus acceptables. La spécificité des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables nécessite une approche adaptée pour améliorer leur attractivité et développer leur marché, a-t-elle noté. C’est ainsi que ce séminaire se veut une analyse du financement actuel des projets d’efficacité énergétique et un partage de l’expérience internationale des mécanismes financiers développés dans plusieurs pays. Ces nouveaux mécanismes financiers permettront, entre autres, de diminuer la demande de financement sur le budget de l’Etat, réduire les investissements initiaux, et améliorer l’attractivité des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Ils permettront aussi d’encourager les organisations et les particuliers à recourir aux investissements d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables pour améliorer leur confort réduire leur budget consacré à l’énergie, selon le communiqué. (APS)