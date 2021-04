Par Bouzid Chalabi

A l’heure où les volumes de consommation électrique, notamment dans le segment domestique, sont de plus en plus croissants au point de devenir critiques pour l’avenir énergétique du pays, la recherche de solutions qui réduisent la demande devient tout à fait indiquée. Dans cette perspective, LafargeHolcim Algérie apporte sa contribution à travers des alternatives qui ont démontré leur efficacité. Ce sont, selon un communiqué de presse, la solution d’isolation thermique des bâtiments avec pour nom commercial Airium™ et neuf autres solutions de construction écologiques. Toujours d’après cette même source, ces solutions sont dorénavant approuvées par le label «Solar Impulse Efficient Solution». Ce label «récompense les solutions qui cherchent à combler le fossé entre écologie et économie en alliant protection de l’environnement et viabilité financière», lit-on.

Comme il est ajouté dans ce sens que «les solutions certifiées sont pratiques et abordables, elles apportent des solutions aux problèmes et offrent des opportunités de croissance économique responsables». A propos de Airium™, il est mentionné que cette solution a reçu le label cité plus haut suite à une évaluation réalisée par un pool d’experts externes indépendants et sur la base de normes vérifiées. «Airium™ rejoint ainsi le challenge #1000 solutions capables de protéger l’environnement de manière rentable», est-il mentionné dans le communiqué.

On lit en outre que l’objectif de cette initiative est d’encourager l’adoption d’objectifs environnementaux plus ambitieux et d’accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle. Le communiqué précise par ailleurs que Airium™ après avoir été certifié par le Centre national d’études et recherches intégrées du bâtiment en Algérie (CNERIB), est produit en Algérie dans l’usine de CMA Meftah. Pour le détail de cette solution, on lit que c’est une mousse minérale isolante qui permet d’améliorer drastiquement l’efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond. Arium™ est une technologie de rupture sur le marché de l’isolation, -entre 30 et 40 % de la consommation globale d’énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. En outre, Airium™ répond aussi bien aux grands enjeux sociétaux en matière d’efficacité énergétique qu’aux besoins des professionnels de la construction et des habitants. <

