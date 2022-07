Le secteur de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, en partenariat avec le ministère de l’Energie et des Mines et la Délégation de l’UE en Algérie, a présenté jeudi les «résultats intermédiaires» d’un programme intitulé «Taka Nadifa» (énergie propre).

Le projet, sous forme de feuille de route, prévoit notamment l’introduction progressive de nouvelles mesures dites «d’efficacité énergétique» dans certains secteurs des plus énergivores tels que l’appareillage électroménager, le transport ou la construction.

En effet, étude, présentée dans le cadre d’un séminaire organisé par le ministère sous le thème de «L’efficacité énergétique : un des piliers pour la transition énergétique de l’Algérie». Il apparaît, selon les déclarations des responsables, rapportées par l’APS, que certaines réglementations seront modifiées. Le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Bouziane Mahmah, déclare en ce sens que ce «programme ambitieux» vise notamment à l’introduction de mesures d’efficacité énergétique sur les plans réglementaires et techniques au niveau des secteurs énergivores. Le même responsable explique, par ailleurs, qu’il s’agirait des secteurs du transport, de l’industrie et «plus particulièrement» du bâtiment «… dans la conception et la rénovation des bâtiments, ainsi que l’amélioration de la performance énergétique de l’éclairage résidentiel, l’éclairage public et des équipements électroménagers». Le Directeur général des études et de la prospective au ministère de l’Energie et des Mines, Miloud Medjelled, ajoutant pour sa part que la mise en œuvre du programme vise également à améliorer les statistiques annuelles de consommation finale d’énergie, par secteur, afin d’obtenir un tableau «plus précis» pour le calcul des indicateurs d’efficacité énergétique. Quant à la partie européenne, notamment représentée au séminaire par Mme Emmanuelle Guiheneuf, chef de la section opérations de coopération à la Délégation de l’UE en Algérie, elle met en avant l’intérêt «commun» que représente la rationalisation de la consommation des énergies fossiles en Algérie. Le responsable notant, selon l’APS, que «Taka Nadifa» s’inscrit dans le dialogue «stratégique» sur l’énergie entre l’Algérie et l’UE, et permet aux deux parties d’échanger de manière «régulière et profitable» sur des questions comme le marché du gaz, les énergies renouvelables et le développement de nouvelles filières énergétiques, dont la production de l’hydrogène vert.

Par ailleurs, mais sans plus d’informations sur le calendrier d’introduction des «réformes» énoncées par le programme, ni même sur les éventuelles conséquences sur les prix de l’énergie, la présentation des résultats intermédiaires de l’étude «Taka Nadifa» met également en avant la nécessité de plusieurs «actions sectorielles». Ainsi, le directeur des actions sectorielles au niveau de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), Kamel Dali, a notamment appelé à l’établissement d’un «guide de réglementation thermique du bâtiment» afin de définir les normes de performance énergétique, ou encore à réviser la réglementation en matière d’étiquetage énergétique des équipements électroménagers, en la rendant «obligatoire» pour des produits tels que les machines à laver, les moteurs électriques, les moniteurs et les téléviseurs, et aussi les chauffe-eaux électriques.

Ces recommandations «intermédiaires» du programme «Taka Nadifa» entrent, pour rappel, dans le cadre d’une large étude de 4 ans, lancée dès avril 2019 et devant se poursuivre jusqu’en avril 2023, un budget conséquent de 11 millions d’euros lui est consacré, dont 10 millions d’euros au titre de la contribution de l’UE et 1 million d’euros au titre de la contribution de l’Algérie.