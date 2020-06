La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne livrent pas les mêmes perspectives pour l’économie algérienne. Pas pour le long terme, mais plutôt pour le reste de l’année en cours.

Faudrait-il dès lors conclure à l’idée que la crise sanitaire et ses répercussions économiques faussent toutes les prévisions au point où les deux instances de Bretton Woods annoncent deux notes différentes pour le cas algérien ?

L’on sait désormais que la Banque mondiale a été contrainte à changer ses notes et prévisions à propos de la situation économique du pays. Elle annonce, dans son rapport sur les perspectives économiques, que le Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie devrait se contracter de 6,4% durant l’année 2020 suite à la pandémie de la Covid-19. Pourtant, la Banque mondiale prévoyait, avant l’apparition de la crise sanitaire, une croissance économique pour l’Algérie de l’ordre de 1,9% en 2020, c’est-à-dire en hausse par rapport à la croissance de 2019 estimée à 0,8%. S’agissant du PIB, le FMI a estimé, pour sa part, au mois d’avril, quand la pandémie était à son niveau le plus élevé, que le PIB réel de l’Algérie devrait se contracter de 5,2% en 2020 avant de croître de 6,2% en 2021. Or, pour la Banque mondiale, la croissance économique de l’Algérie ne pourra pas dépasser le seuil de 1,9 % en 2021 pour être ainsi la plus impactée du Maghreb et l’une des plus touchées de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord.

Néanmoins, les prévisions de la Banque mondiale et du FMI, au-delà de ce qu’elles peuvent comporter comme contradictions, ne disent pas moins la difficulté pour l’économie nationale de se donner une perspective sûre et maîtrisée notamment à cause de la crise sanitaire et son impact négatif sur l’ensemble de la machine économique.

Cette difficulté dans la prévision, due à l’effet coronavirus, s’ajoute manifestement à celle qui marque l’évolution du marché pétrolier dont la tendance, bien qu’enregistrant ces derniers jours une hausse des prix, demeure fragile.

Le ministre saoudien de l’Energie a estimé à propos des perspectives du marché pétrolier qu’il était prématuré d’évoquer la politique de production en août au vu des « incertitudes prévalant sur les économies mondiales, notamment avec la propagation de la pandémie Covid-19 ». Le ministre russe de l’Energie a estimé que l’augmentation du volume des réductions, décidées dans le cadre de l’accord Opep+, est tributaire de la demande, affirmant que les réserves mondiales en pétrole sont encore à de hauts niveaux, et tranchant qu’« il est encore tôt de prévoir la situation en août ». Autrement dit, la crise sanitaire inscrite dans la durée affaiblit la machine économique et brouille toutes les prévisions.