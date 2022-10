La 1e édition du Salon de l’éducation et des technologies de la connaissance (EDUCTECK) s’est ouverte, mardi, au Palais des Expositions (Alger), avec la participation de près de 80 exposants. Supervisant l’ouverture du salon en compagnie du ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil a indiqué que cette édition, organisée sous le thème «Le numérique au service de l’apprentissage», vise à «braquer les projecteurs sur les différents acteurs dans le domaine de la numérisation et des nouvelles technologies ainsi que les solutions à orientations modernes offrant d’éventuelles opportunités de travail et consacrées à l’enseignement et la formation». Il s’agit des établissements éducatifs, universités, centres de formation professionnelle, instances et organisations concernées par ce secteur, ainsi que des fournisseurs de solutions, de matériels et d’outils facilitant l’accès à la connaissance. M. Cherhabil a insisté sur l’importance de concrétiser le concept de «la citoyenneté numérique» qui implique «l’acquisition de compétences et d’expertises nécessaires au développement d’attitudes attachées aux valeurs de la connaissance, aux constantes nationales et à la sécurité numérique». Le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a mis en avant, pour sa part, «le nombre important de sociétés activant dans le domaine de l’éducation numérique, parmi lesquelles 20 start-up qui participent à cette manifestation», ce qui constitue, a-t-il dit, «un signe positif» dans le domaine de l’économie numérique. Le commissaire du salon, Abdenour Derias, a indiqué que cette édition constitue «une opportunité pour moderniser un processus et un nouveau mode d’éducation en matière de la connaissance», où se réunissent «les établissements éducatifs et les organisations activant dans le domaine de l’enseignement et de la formation avec les fournisseurs de solutions, de matériels et d’outils facilitant l’accès à la connaissance». <

