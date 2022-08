C’est ce que l’on comprend à travers les déclarations du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui préconise une « rentrée normale ».

PAR MILINA KOUACI

Le ministre de la Santé, M. Benbouzid, a en effet indiqué hier que son département a préconisé une rentrée scolaire normale, ce qui équivaut à un feu vert au secteur de l’Education pour une reprise du mode d’enseignement classique dans les établissements scolaires, tout en restant entièrement mobilisé, étant donné que son département est «chargé de la protection des enfants «, dit-il. En cas d’imprévu, le ministère dispose de vaccins, de masques et autres moyens de protection et surtout d’une expérience de deux années de lutte contre le coronavirus, a encore ajouté M. Benbouzid.

Ainsi, 10 977 642 élèves, tous cycles confondus, devraient reprendre les bancs d’école avec une scolarité d’avant la pandémie. Une annonce qui devrait «satisfaire «les syndicats enseignants qui ne cessent d’énumérer les inconvénients du mode d’enseignement par répartition de groupe. Ces derniers demandent en effet d’abandonner le plan exceptionnel de l’enseignement mis en place depuis la propagation de coronavirus et qui a suscité moult critiques.

Le personnel enseignant comme les parents d’élèves exigent le retour au mode d’enseignement d’avant coronavirus. Ils avancent plusieurs arguments, entre nette amélioration de la situation sanitaire et l’échec de l’enseignement par alternance de groupe au vu du niveau des élèves et des résultats scolaires. L’Unpef cite en particulier le non-parachèvement du programme scolaire et son adaptation qui ne facilitent pas aux élèves l’acquisition des connaissances.

La non-finalisation du programme complique l’orientation des élèves admis au lycée vers les différentes spécialités (scientifique ou littéraire) ou de la première année secondaire à la deuxième, estime Abdelouahab Lamri Zegar, porte-parole de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef).

«Le travail d’orientation s’effectue selon la moyenne obtenue et surtout selon les capacités de chacun des élèves dans les différentes matières du programme scolaire. Sauf que le non-parachèvement du programme n’aide pas à orienter les élèves «, insiste le porte-parole de l’Unpef.

Toutefois, et en dépit des assurances du ministère, le syndicaliste se dit «préoccupé «de se heurter à la rentrée au «sempiternel problème de surcharge des classes «, sachant que le ministère prévoit la réception de 413 établissements scolaires (268 primaires, 85 collèges et 60 lycées) ainsi que 1 795 en extension en prévision de la rentrée scolaire 2022-23.

«Le manque d’enseignants peut être réglé en ouvrant des postes budgétaires ou en intégrant les enseignants contractuels dans les postes vacants, le problème qui se pose est celui du manque d’infrastructures qui ne peut se régler du jour au lendemain «, estime M. Zegar.

Le seul avantage de l’enseignement par alternance de groupe est «la réduction du nombre d’élèves par classe, ce qui favorise l’assimilation des élèves et l’interaction entre l’enseignant et ses apprenants «.

Mais avec le retour à la normale, les enseignants risquent d’avoir des classes de 50 élèves et plus car dans nombre d’écoles, chaque groupe contient jusqu’à 25 élèves ou plus. Et plusieurs salles n’ont pas cette capacité d’accueil, et sur le plan pédagogique, cela constitue une entrave à l’opération pédagogique et amoindrie les chances d’assimilation des élèves «met en garde le syndicaliste qui exprime son souhait d’aller vers des classes pilotes ne dépassant pas les 30 élèves dans chaque classe.

Il y a lieu de préciser que les enseignants reprennent le travail aujourd’hui. Après le personnel administratif qui a repris dimanche dernier, le personnel enseignant signera les P-V d’installation. Le lendemain, les syndicats autonomes seront reçus au ministère pour une journée d’information sur la rentrée scolaire. «Nous allons débattre des questions pédagogiques et tout ce qui est lié à la rentrée scolaire «, conclut le porte-parole de l’Unpef.

Lundi, les parents d’élèves reçus par le ministre de l’Education ont proposé, pour leur part, d’abandonner la répartition de groupe et de renouer avec l’ancien système, tout en demandant d’alléger les programmes d’enseignements.<