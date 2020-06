Le ministère de l’Education nationale a révélé, dans le sillage de ses rencontres avec les partenaires sociaux, les grands axes sur les prochaines assises de diagnostic et d’évaluation du système éducatif, une étape censée être suivie par celle d’une «réforme profonde» du secteur.

En effet, un projet de réforme du système éducatif a été remis depuis dimanche aux partenaires sociaux, selon le ministère de l’Education, qui précise qu’il s’agit d’un document qui a été diffusé pour débat et enrichissement.

Le projet inclut «les détails du projet de réforme du système éducatif à tous les niveaux, à travers l’organisation d’assises de diagnostic et d’évaluation pour l’amorce d’un dialogue national inclusif avec la participation de toutes les parties concernées, loin des calculs et intérêts étroits», précise-t-on.

S’agissant du personnel qui sera convié à ce rendez-vous, qui intervient selon toute vraisemblance dans une conjoncture peu favorable à un débat serein et fécond sur une question aussi stratégique que celle de l’école, le format de ces assises semble réserver une place à plusieurs acteurs.

Seront ainsi conviés à ces assises, «les acteurs et partenaires du secteur aux différents niveaux de mise en œuvre de la politique d’éducation locale, de wilaya et nationale, ainsi que les enseignants universitaires, des représentants du secteur de l’enseignement supérieur et celui de l’enseignement et de la formation professionnels, outre des établissements économiques, industriels, culturel et sociaux».

Concernant les axes de ces assises, le ministère en énumère plusieurs. Il s’agit de «l’évaluation des anciennes réformes initiées dans le secteur de l’Education, la méthodologie de réforme et les niveaux d’analyse et de synthèse des rapports».

Pour le ministère de l’Education, l’objectif de cette opération est de «parvenir à un diagnostic commun de la situation actuelle de l’école et la définition de ses points forts et faibles et de cristalliser une vision sur l’école escomptée».

S’exprimant sur ce document visant la réforme du système éducatif, le président de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef), Sadek Dziri a plaidé la nécessité de «classer les priorités dans le volet socioprofessionnel, car étant garant de la stabilité du secteur».

Le même responsable a défendu le principe de «constitutionnaliser certains articles qui préservent l’école dont le Conseil supérieur de l’éducation, qui doit relever de la présidence de la République et doit être inclus dans sa politique générale sur l’école nationale, loin de tout tiraillement».

Interrogé au début de l’année en cours par Reporters sur l’ouverture probable d’un chantier de réforme, Mustapha Haddab, enseignant chercheur en sociologie et spécialiste des questions du champ éducatif, a placé les termes utiles du débat.

«A mon sens, personne n’est habilité à s’exprimer sur la réforme du système éducatif, car aucune évaluation exhaustive ou bilan réel n’ont été réellement faits sur les deux dernières décennies. Ceux qui s’expriment se contentent de dire des généralités sans qu’elles reposent sur des analyses précises. Il faut savoir également qu’il n’est pas aisé d’élaborer un programme scolaire, et on cherche à en avoir un parfaitement satisfaisant du jour au lendemain», soutient le spécialiste.

«Il faut plutôt reprendre le travail et améliorer les défaillances soulevées. C’est exactement ce qu’on se disait il y a 20 ans. Recommander de tout refaire est inconcevable, notamment dans le domaine éducatif, dans lequel, on ne peut démarrer un travail ex nihilo», a-t-il relevé estimant qu’il s’agit donc «d’identifier et de pointer les défaillances pour ensuite les corriger…».

Il s’agit de «faire le bilan de ce qui a été fait et ce qui n’a pas été réalisé pour, ensuite, améliorer les choses», recommande M. Haddab.<