PAR Milina Kouaci

Les épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) session juin 2021 débuteront demain dans l’ensemble du territoire national. Un total de 641.187 candidats seront à l’épreuve pendant trois jours afin d’accéder au cycle secondaire.

Ces examens vont se tenir dans un climat d’apaisement socioprofessionnel et d’engagement des syndicats à garantir leur succès d’organisation. L’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef), membre de l’intersyndicale de l’éducation et d’un collectif du secteur qui a initié des actions de protestation pour des revendications socioprofessionnels, met en exergue les bonnes mesures prises par le département de Mohamed Ouadjaout : «Toutes les parties concernées entre cadres, enseignants, chefs de centres d’examens, encadreurs et surveillants sont prêts pour assurer le bon déroulement de ces examens. Il reste le nettoyage de certains établissements qui ont servi de centres de vote aux élections législatives de samedi dernier. Il s’agit de les passer à la grande lessive pour éviter tous risques de propagation ou de contamination au coronavirus des candidats et du personnel d’encadrement», dit le président de l’Unpef Sadek Dziri.

L’examen du BEM diffère de celui du baccalauréat. Pour le passage en première année secondaire, sont prises en compte la moyenne annuelle de chaque candidat et celle qu’il obtient aux épreuves d’examen. L’addition de ces moyennes est ensuite divisée par deux.

Côté socio-professionnel, si les syndicats sont revenus sur la décision de boycotter les examens nationaux, ils affirment maintenir la pression en boudant les activités administratives de fin d’année. «Nous avons décidé de ne pas nuire au bon déroulement des examens de fin de cycle et de garantir leur succès», rappelle M. Dziri.

S’agissant du risque de fuite des sujets d’examens, le syndicaliste estime que les dispositions introduites l’année passée dans le code pénal criminalisant l’acte de la fraude sont «dissuasives».

«Il faut veiller par tous les moyens à préserver la crédibilité des examens officiels et veiller à la consécration du principe d’égalité des chances», estime notre interlocuteur. D’ailleurs, rappelle-t-il, des élèves ont été condamnés l’année passée à la prison ferme pour avoir publié le corrigé d’un sujet d’examen du BEM et pour diffusion d’un sujet de langue arabe sur les réseaux sociaux. «Les lois criminalisant la fraude dans les examens assurent la constance, la discipline et l’égalité des chances», insiste le président de l’Unpef.

Pour rappel, il sera procédé au compostage des copies d’examen au niveau de 18 centres de collecte avant leur répartition à travers 70 centres de correction. La correction des copies d’examen débutera le 22 juin et s’étalera jusqu’au 03 juillet 2021.

