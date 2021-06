Avec le début de la session 2021 du baccalauréat, l’année scolaire 2020/21 se termine une nouvelle fois sous le signe de la lutte contre le risque sanitaire lié à la Covid-19 et des restrictions en milieu scolaire.

par Milina Kouaci

Les premières semaines de la rentrée scolaire ont été marquées par un débat houleux sur la question de la fermeture ou du maintien des écoles ouvertes, en raison de la recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19. Des parents d’élèves ont exprimé leur crainte quant à la propagation de l’épidémie en milieu scolaire et du risque qu’encourent 10 millions d’élèves et leurs familles, mais l’Education nationale a réussi son pari de maintenir les écoles ouvertes avec un maximum de sécurité.

Après les vacances d’hiver, ce sont les vieilles et durables revendications socioprofessionnelles qui ont refait surface accompagnées d’appels aux actions de protestation et de grève. «Depuis trente ans, le secteur souffre des mêmes problèmes», résume Khaled Ahmed, président de l’Association nationale des parents d’élèves. Nombre de syndicats ont menacé de boycotter les examens de fin d’année, mais ils sont revenus sur leur décision, en maintenant la pression sur la tutelle, en perturbant notamment l’encadrement et le suivi administratif des établissements. Certains d’entre eux se réunissent déjà en prévision de la prochaine rentrée de septembre.

Devant la détérioration du pouvoir d’achat, ils réclament à l’unisson un statut particulier de l’enseignant, la revalorisation des salaires avec une révision à la hausse du point indiciaire, tout en réaffirmant leur attachement au droit à la retraite sans condition d’âge après 32 ans de service.

Sur le plan pédagogique, ils réclament la révision des programmes et méthodes d’enseignement, l’amélioration des conditions de travail et de scolarisation, la réduction des volumes horaires et la dispense des enseignants du primaire des activités extra pédagogiques. Les syndicats de ce palier appellent à libérer les écoles de la gestion des collectivités locales. <