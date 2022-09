PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale reprend les rencontres bilatérales avec 16 syndicats du secteur ayant déposé une demande pour une rencontre bilatérale supplémentaire afin de débattre du statut particulier des travailleurs de l’éducation.

Ces syndicats avaient exprimé à maintes reprises leurs «réserves et mécontentement des conclusions» de la commission mixte chargée de l’élaboration dudit statut particulier.

La commission chargée de l’élaboration du statut particulier des travailleurs de l’éducation a entamé, hier, une série de rencontres bilatérales avec seize syndicats du secteur qui s’étaleront jusqu’au 12 octobre prochain.

Il s’agit des laborantins du secteur, des censeurs du secondaire, des superviseurs et adjoints de l’éducation, des fonctionnaires d’orientations et de guidances scolaires et professionnelle, des inspecteurs de l’éducation, des enseignants du cycle moyen, des conseillers de l’éducation et des directeurs des écoles primaires.

Après plusieurs mois de travail, ces organisations disent qu’elles s’attendaient à de «nouveaux acquis, à un meilleur statut pour les travailleurs du secteur et à la rectification des failles relevées dans les décret exécutif 12-240 du 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 315-08 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’Education nationale».

Les syndicats concernés par les rencontres bilatérales jugent que les conclusions de la commission mixte chargée de l’examen du projet du statut particulier ont été jugées «décevantes». Ainsi, certains se sont contentés d’exprimer leur «mécontentement», tandis que d’autres ont recouru à la protestation et d’autres encore se sont retirés carrément de ladite commission.

Suite aux «réserves et déceptions» exprimées, le ministère a annoncé la prolongation du travail de la commission mixte au 13 octobre prochain afin d’enrichir les discussions et rapprocher les visions avant de soumettre le nouveau texte de loi à la commission ad hoc du gouvernement. Cependant, des syndicats menacent de recourir à la protestation en cas de non prise en charge de leurs revendications. «Si les réunions ne sont pas concluantes et que le nouveau texte de loi n’est pas à la hauteur des attentes, il est tout à fait logique de passer aux actions de protestation”, met en garde Chafik Lezreg, du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement primaire (Snapep). Ce syndicat enseignant réclame l’unification des critères de classification entre les enseignants des trois cycles avec valorisation des diplômes (doctorat, magister). Il y a lieu de rappeler que le dossier de statut particulier a été ouvert sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné, lors du Conseil des ministres présidé en mai 2021, d’ouvrir le dialogue avec les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur à travers la révision du statut particulier des travailleurs. La tutelle a mis en place une commission technique en octobre de la même année, chargée de recueillir et d’examiner les propositions des syndicats autonomes. Six mois plus tard, une commission mixte chargée de la révision du statut particulier a été mise en place. Cette commission devrait soumettre le nouveau texte de loi à la commission ad hoc du gouvernement en octobre prochain. <

