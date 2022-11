La tension monte au sein de la Coordination nationale des fonctionnaires des services économiques (CNFSE) affiliée à l’Union nationale du personnel de l’Education (Unpef). Le syndicat annonce, en effet, une action de protestation nationale mardi prochain à Alger, en signe de mécontentement des conclusions de la commission technique chargée de la révision du statut particulier des travailleurs de l’Education.

Dans un communiqué rendu public, la Coordination reproche à ladite commission technique de ne pas prendre en considération les propositions formulées, estimant que c’est la catégorie «la plus lésée» de l’ancien statut particulier qui est en vigueur. Il exprime ainsi son «attachement» aux propositions qu’il avait formulées à la commission technique liée aux corps des intendants et à leur classification.

Le syndicat reproche également, au ministère son «atermoiement» pour répondre à ses revendications qu’il qualifie de «légitimes». Dans un autre volet, les fonctionnaires des services économiques revendiquent le droit à la prime de responsabilité.

Le syndicat exprime sa disposition à travailler conjointement avec toutes les organisations syndicales qui défendent les revendications des intendants et appelle ses adhérents à se mobiliser et à se tenir prêts pour arracher leurs droits.

