Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi que le retrait des convocations pour les candidats aux épreuves du BEM et du Baccalauréat commencera respectivement à partir du 29 juillet et du 5 août 2020. Le retrait des convocations des examens (session 2020) pour les candidats du BEM s’effectuera du 29 juillet jusqu’au 9 septembre prochain sur la plateforme numérique du site dédié aux parents et celui de l’Office national des examens et concours (ONEC) via le lien https://bem.onec.dz, alors que les candidats aux épreuves du BAC pourront retirer leurs convocations à partir du 5 août prochain jusqu’au 17 septembre 2020, sur le lien suivant: https://bac.onec.dz Les candidats ayant perdu leurs convocations ont le droit de passer ces examens à « titre conservatoire », à condition de présenter leurs convocations, au plus tard, au dernier jour des épreuves, a-t-on appris auprès du ministère. Pour rappel, le ministère de l’Education nationale avait annoncé que les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du baccalauréat auront lieu du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020, précise le communiqué. Dans le cadre des mesures prises face à la propagation de la covid-19, le ministère avait modifié le calendrier des épreuves du BEM et du BAC, celui des vacances scolaires 2019-2020 ainsi que les dates de la prochaine rentrée scolaire. Parmi les mesures préventives décidées pour lutter contre la propagation de la pandémie, il y’a lieu de citer l’annulation de l’examen de fin de cycle primaire. (APS)

Articles similaires