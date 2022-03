PAR MILINA KOUACI

La Présidence aurait instruit le ministère de l’Education nationale à surseoir à la remise du nouveau projet de statut particulier aux syndicats du secteur, car elle envisage de réviser le statut général de la Fonction publique 06/03, a indiqué le Satef. Le ministère avait promis de finaliser le projet du statut particulier dans un délai de 4 mois, soit le 25 février dernier. Près de trois semaines se sont écoulées et le ministère ne s’exprime toujours pas sur le dossier, regrettent d’autres syndicats du secteur.

Tandis que le ministère reçoit les directeurs régionaux de l’Education au niveau de l’Office régional des examens et concours de Kouba, en prévision des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2022-23, la colère gronde parmi les travailleurs de l’Education. Ces derniers reprochent à la tutelle de ne pas respecter l’échéancier qu’elle avait fixé pour la remise du nouveau projet de statut particulier.

Le département de Abdelhakim Belabed avait entamé une longue série de concertations le 26 octobre. Plus de quatre mois après le lancement de ces rencontres bilatérales, les travailleurs demandent du concret, bien que le statut particulier ne soit plus une «priorité», et réclament «une amélioration du pouvoir d’achat», selon Abdelouahab Lamri Zegar, porte-parole de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). Ce qui attise la colère des travailleurs, «c’est le silence dans lequel se mure la tutelle», accuse le syndicaliste. «La tutelle garde le silence et ne fournit aucune explication sur le retard qu’elle accuse dans la remise du projet de statut particulier. Cette attitude risque de pourrir la situation dans le secteur, met en garde le porte-parole de l’Unpef». A ce jour, «nous n’avons pas reçu le P-V de réunion», regrette notre interlocuteur, qui estime que des solutions aux difficultés des travailleurs de l’Education doivent être trouvées en urgence. «Plusieurs revendications en suspens doivent être satisfaites», dit M. Zegar, citant entre autres, l’amélioration du pouvoir d’achat, la révision de la grille des salaires, la hausse du point indiciaire. Il reproche, également, au gouvernement de ne pas réagir aux revendications de l’Intersyndicale de la Fonction publique du Sud, des Hauts-Plateaux et des Aurès, qui demandent la révision de la prime de zone avec effet rétroactif.

A en croire le porte-parole de l’Unpef, les syndicats du secteur sont préoccupés et sont sous la pression de la base qui exige de passer aux actions militantes afin «d’arracher leurs droits». Aujourd’hui, le bureau national de l’Unpef devrait se réunir afin de statuer sur la situation du secteur et les dossiers en suspens.

De son côté, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) a indiqué que le ministère de l’Education nationale ne remettra aucun projet de statut particulier aux syndicats, car il a reçu des instructions de temporiser en attendant de réviser le statut général de la Fonction publique 06/03.

En effet, à la clôture de la réunion gouvernement-walis en septembre dernier, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane avait promis de procéder à l’ouverture prochaine d’ateliers devant réfléchir sur la révision du statut général de la Fonction publique. «Pour éviter que le nouveau projet de statut particulier ne soit incompatible avec celui de la Fonction publique», «le ministère de l’Education ne dévoilera le nouveau statut particulier qu’après la révision du statut général de la Fonction publique», indique Boualem Amoura. <

