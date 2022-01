Afin de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des fonctionnaires du secteur, il a été décidé de suspendre les cours durant dix jours. En parallèle, le ministère de l’Education nationale insiste pour la énième fois sur l’impératif de la vaccination de l’ensemble du personnel pour atteindre l’immunité collective.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale lance, aujourd’hui, en coordination avec le ministère de la Santé, la quatrième campagne de vaccination contre la Covid-19 en faveur du personnel de son secteur. L’opération de vaccination qui se poursuivra jusqu’au jeudi 27 janvier devrait connaître le déplacement des équipes médicales aux établissements scolaires afin de les rapprocher du personnel de l’éducation.

Face à l’affluence mitigée du personnel pour se faire vacciner en réponse à l’appel de la tutelle, le premier responsable du secteur Abdelhakim Belabed a réitéré, jeudi, un appel pressant à la vaccination pour atteindre l’immunité collective, précisant que le taux de vaccination dans le secteur de l’Education est estimé actuellement à 33%.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa réunion avec les représentants des associations des parents d’élèves, M. Belabed s’est dit insatisfait du taux de vaccination représentant actuellement 33% seulement des travailleurs. «Nous avons la preuve statistique que les personnes vaccinées ont été moins affectées par la pandémie, ce qui nous incite à penser davantage à nos enfants, à nous-mêmes, voire à la santé collective en de pareilles circonstances marquées par la propagation du virus en milieu scolaire», a lancé le ministre à l’adresse des récalcitrants.

Evoquant les mesures préventives prises par le secteur, le ministre de l’Education nationale a qualifié la démarche de vaccination collective de «très importante» pour les personnels du secteur, soulignant que «tout manquement au protocole sanitaire sera sanctionné».

La veille, à l’issue d’une réunion extraordinaire présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et en présence des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Coronavirus, consacrée à l’évaluation de la situation pandémique dans le pays suite à la propagation de la pandémie, il a été décidé à titre préventif la suspension des cours pour 10 jours.

Une décision saluée par M. Belabed, car la préservation de la santé des Algériens est considérée comme «une priorité majeure». Il a rassuré qu’aucun cas de décès au Covid n’a été enregistré parmi les élèves «contrairement à certaines rumeurs», et exprimant son souhait de reprendre les études après cette suspension.

En parallèle à la suspension des cours, le ministre a exhorté les enseignants et l’ensemble des travailleurs du secteur à «poursuivre le travail durant la période de suspension pour garantir le bon fonctionnement de toutes les tâches éducatives, administratives et financières et parachever les différentes activités programmées. «Le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs pendant la suspension des cours dans les trois paliers de l’Education nationale (primaire, moyen et secondaire)», a indiqué la tutelle.



Soulagement des parents d’élèves

Les associations de parents d’élèves ont exprimé, à l’unisson, leur «satisfaction» de la décision de suspendre les cours pour dix jours. En effet, la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves, Djamila Khayar, a salué la décision de suspension des cours due à la hausse des contaminations au virus en milieu scolaire. Cette dernière a appelé les parents d’élèves à «protéger leurs enfants en les gardant à la maison pour préserver leur santé afin de surmonter cette période difficile». Elle a également plaidé pour «l’application stricte» des mesures préventives contre le virus en cette période de propagation, exprimant sa conviction que la vaccination «demeure impérative pour se protéger tous». Une position partagée par le président de l’Union nationale des parents d’élèves, Hamid Saadi, qui a indiqué, pour sa part, que la vaccination de tous les fonctionnaires du secteur de l’Education est «la solution idoine»» pour prévenir la propagation du virus, appelant à «garder les élèves à la maison pour réviser leurs cours». L’Organisation nationale des parents d’élèves (ONPE) a également appelé les parents à faire preuve de «responsabilité», en respectant les mesures préventives et en éloignant les enfants des rassemblements et espaces de loisirs afin de préserver leur santé. C’est ce qu’a d’ailleurs recommandé le ministre de l’Education, qui incite les parents d’élèves à faire preuve d’extrême prudence et à veiller à laisser leurs enfants à la maison pour des révisions et à les éloigner des foules pour atteindre les objectifs visés par la suspension des cours. Abdelhakim Belabed a, en effet, appelé les associations des parents d’élèves à «sensibiliser les parents à ce sujet pour atteindre l’objectif escompté derrière la suspension des études». Les «élèves devraient, selon le ministre, exploiter cette période pour réviser leurs cours et se préparer aux devoirs du deuxième trimestre».

Dans un autre contexte, l’ONPE a appelé par ailleurs le personnel de l’Education à se faire vacciner pour préserver des vies et poursuivre les études. «La vaccination est la seule solution pour atteindre l’immunité collective», a-t-il soutenu. n