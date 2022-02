PAR MILINA KOUACI

Les parents d’élèves redoutent les répercussions «préjudiciables» des débrayages sur les élèves et le bon déroulement de l’année scolaire en cours. Certains accusent les protestataires d’hypothéquer l’avenir et la scolarité des enfants, qui sont «négativement» impactés et pris «en otage» pour imposer au ministère de tutelle la satisfaction de leurs revendications socioprofessionnelles.

La scolarité est menacée par une nouvelle série de grèves annoncées dans le secteur de l’Education nationale alors que pour la deuxième année consécutive, l’enseignement est dispensé suivant un mode par répartition de groupe pour respecter la distanciation physique et un volume horaire très réduit pour les élèves.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) a renoué, hier, avec sa grève cyclique de deux jours par semaine, qu’il avait entamée le 2 novembre dernier.

Le syndicat observe aujourd’hui son deuxième jour de grève nationale alors que les écoliers sont à 20 jours des compositions du deuxième trimestre. Outre le Cnapeste, des syndicats de l’Education d’une trentaine de wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux comptent observer, ce mercredi, une journée de grève. Quant à la Confédération des syndicats algériens, constituée essentiellement des syndicats de l’Education, elle a brandi elle aussi une menace de grève. Les élèves perdent, à l’heure actuelle, deux jours de cours et ceux du Sud et des Hauts-Plateaux seront privés, ce mercredi, d’une journée de cours. Bien que les enseignants usent de leurs droits pour réclamer l’amélioration de leur situation socioprofessionnelle, les parents d’élèves, en parallèle, se préoccupent des retombées négatives des grèves et de leurs répercussions préjudiciables sur les élèves.

«Certes, la grève est un droit, mais les élèves sont négativement impactés car spoliés de leur droit à une scolarité normale. Il faut qu’il y ait une solution radicale», clame Hamid Sadi, président de l’UNPE. A ses yeux, «lorsqu’un débrayage dure dans le temps, il impacte négativement les élèves et diminue leur niveau et celui de l’Ecole publique», regrette le président de l’UNPE, qui espère que les deux parties, grévistes et ministère de l’Education, parviennent à trouver une solution consensuelle.

Ces grèves répétitives entravent le déroulement des cours et accusent un retard dans l’avancement du programme scolaire. Les cours ont été suspendus pendant trois semaines en raison de la propagation de coronavirus dans les écoles accusant un retard de trois semaines en matière d’avancement du programme scolaire. Et la grève du Cnapeste ralentit davantage le taux d’exécution du programme scolaire», regrette M. Sadi.

Il indique que les parents, dont les enfants sont scolarisés dans des écoles où le mot d’ordre est «largement suivi», expriment colère, indignation et préoccupation. «Les parents s’inquiètent des conséquences des débrayages sur le niveau des élèves. Un nombre important d’élèves est sans relevé de notes du premier trimestre alors qu’ils s’apprêtent à passer les compositions du 2e trimestre», ajoute le président de l’UNPE.

Cette association de parents d’élèves estime, sur un autre volet, que certaines revendications soulevées par les protestataires dépassent les prérogatives de la tutelle et dépendent du gouvernement. Certains parents n’hésitent pas d’ailleurs à reprocher aux grévistes de «prendre en otage les élèves pour satisfaire leurs revendications». «Nous espérons que la crise connaîtra un dénouement dans les meilleurs délais», conclut Hamid Sadi.

Pour rappel, le Cnapeste dénonce essentiellement le malaise social des enseignants et revendique une amélioration du pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires des enseignants. <

