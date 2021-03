Le ministère de l’Education nationale a fait état mercredi de la modification du calendrier des examens du deuxième semestre et des travaux de fin de l’année scolaire 2020-2021 pour les trois cycles scolaires. Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que les examens du deuxième semestre pour la cinquième année du cycle primaire débuteront le 16 mai prochain, alors que les dates d’examens pour les première, deuxième, troisième et quatrième années ont été fixées pour le 23 mai. En ce qui concerne le cycle moyen, les examens auront lieu à partir du 25 mai prochain pour la quatrième année et le 30 mai pour les première, deuxième et troisième années. S’agissant du cycle secondaire, la même source a indiqué que les examens débuteront le 23 mai prochain la troisième année et le 30 du même mois pour les première et deuxième années.

