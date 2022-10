Par manque d’encadrement administratif, le ministère de l’Education nationale a demandé au Premier ministère une autorisation exceptionnelle pour l’exploitation de la liste d’attente de l’examen professionnel organisé au titre de l’année 2022. Une demande approuvée par le Premier ministère et la Direction générale de la Fonction publique. Cette autorisation vise à pourvoir les postes vacants dans les limites des besoins en postes budgétaires.

PAR MILINA KOUACI

Il s’agit des grades de directeur de lycée, directeur d’établissement d’enseignement moyen, directeur d’école primaire, d’adjoint de directeur d’école primaire, d’intendant, de censeur de lycée, d’attaché principal de laboratoire, d’attaché de laboratoire et de conseiller de l’éducation.

Dans une correspondance adressée au Premier ministère, le département de l’Education a fait état d’un manque d’encadrement administratif qui a marqué la dernière rentrée scolaire. Des établissements attendent toujours l’installation de responsables et d’administrateurs et c’est ce qui justifie les problèmes signalés, liés au bon fonctionnement des écoles depuis le lancement de la rentrée scolaire, est-il expliqué. Le ministère a, ainsi, fait état du manque de directeurs des trois cycles, de censeurs, d’adjoints de l’éducation, de censeur, de conseiller et d’attaché de laboratoire, à travers tout le territoire national. Pour combler les postes vacants, la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a accepté de délivrer une autorisation exceptionnelle au ministère de l’Education national pour exploiter les listes de réserve des examens professionnels organisés au titre de l’année 2022.

« Cette opération a pour objectif de fournir le cadre administratif nécessaire au fonctionnement des établissements d’enseignement et de répondre aux besoins de scolarisation 2022/2023, après que le secteur ait bénéficié de moyens financiers supplémentaires », précise la Fonction publique qui a demandé les prévisions en besoin d’effectifs.

Le ministère de l’Education nationale avait organisé, juillet dernier, un examen professionnel d’accès à 18 grades administratifs au titre de l’année 2022. Dans les écoles primaires, le Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep) avait fait état d’un manque important de postes pourvus pour le poste de superviseur pédagogique. Dès l’application du nouveau statut particulier, les enseignants du cycle primaire seront dispensés des tâches extra-pédagogiques, alors que le nombre de superviseurs recrutés ne suffira pas à l’encadrement de tous les élèves, avait indiqué le président du syndicat Abdelkrim Gaïd estimant que les superviseurs n’ont pas été recrutés en fonction du nombre d’élèves de l’école : il y a des écoles avec un seul superviseur, d’autres avec deux ou trois. Ce dernier estime que chaque établissement doit avoir 5 à 6 superviseurs pour un meilleur encadrement des élèves. n