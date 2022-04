Par Milina Kouaci

Elle explique son mot d’ordre par la nécessité de revendiquer une révision à la hausse plus conséquente de la grille indiciaire des salaires de la Fonction publique.

L’Algérie a célébré, hier, le «16-avril», journée nationale du savoir, «Youm El-Ilm», un évènement qui met chaque année l’école algérienne au-devant de la scène et voit, comme hier, le déplacement sur le terrain du ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed. Sauf que cette année, le secteur traverse une conjoncture particulière marquée par une ébullition socio-professionnelle. Plusieurs syndicats ont, à nouveau, brandi la menace de grève pour réclamer un meilleur relèvement de la grille indiciaire des salaires, la consolidation du pouvoir d’achat. Ainsi, en réaction au décret relatif à cette grille -l’indice minimal a été augmenté de 50 points – onze organisations syndicales, regroupées dans le cadre de l’Intersyndicale de l’Education nationale, ont annoncé hier une grève pour la fin du mois, en cours. Cette intersyndicale, constituée des syndicats des directeurs des écoles primaire, de l’enseignement moyen et du secondaire, des censeurs, des superviseurs et des conseillers de l’éducation, fonctionnaires de laboratoires et professeurs de l’éducation, veut faire entendre sa voix pour «obtenir une meilleure rémunération». L’augmentation décidée dans le décret présidentiel 22-138 prévoyant une augmentation de 50 point indiciaire est «insignifiante», regrette Abdelkrim Gaid, président du syndicat des directeurs des écoles primaires (Snadep).

«Le pouvoir d’achat est en chute libre et la dernière augmentation salariale n’équilibre pas le pouvoir d’achat ni n’améliore pas la situation sociale des travailleurs», poursuit M. Gaid.

Pour sa part, la Confédération des syndicats algériens (CSA) devait s’est réuni hier samedi pour décider, elle aussi, de la suite à donner à la dernière décision fixant la grille indiciaire des traitements et le régime indemnitaire. La CSA constitué de 14 syndicats a fait appel aux autres syndicats de la fonction publique afin de mener des actions en commun.

