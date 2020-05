Faut-il reprendre les cours dans les établissements de l’Education nationale ? La question demeure pendante, alors que les attentes sont braquées vers la journée de dimanche prochain qui verra le Conseil des ministres trancher cette lancinante problématique qui tient en haleine enseignants, élèves et parents.

En attendant, la position des organisations syndicales du secteur reste inflexible. Pour elles, tous les chemins mènent à l’annonce de la fin de l’année scolaire, au vu, estiment-elles, de l’impossibilité de reprendre les cours dans le contexte sanitaire actuel. De façon unanime, à quelques nuances près en termes de propositions de gestion, les syndicats du secteur ne voient pas la possibilité que les élèves des trois paliers retrouvent les bancs de l’école.

C’est le cas du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste) qui a appelé à « annoncer la fin de l’année scolaire », évoquant « l’impossibilité pour les élèves de revenir aux établissements scolaires » dans ce contexte. Le syndicat propose de comptabiliser la moyenne des deux premiers trimestres pour le passage en classe supérieure, et ce, pour les trois paliers de l’enseignement. Il insiste sur la « nécessité » de maintenir « l’examen du baccalauréat » pour la fin septembre, en préconisant de « doubler le nombre de centres d’examen ». Une position partagée par le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), l’Unpef ou le FNTE qui ont demandé l’annulation des examens de 5e et du BEM et de maintenir celui du baccalauréat, mais en reportant sa date pour la fin septembre, avec fixation du seuil de cours pour les candidats au bac. Mais si les organisations syndicales suggèrent la tenue du baccalauréat au mois de septembre, ce n’est pas l’avis de l’Association nationale des parents d’élèves qui a proposé à la tutelle de maintenir l’examen en le décalant seulement à la fin du mois de juin. « Le report du bac pour le mois de septembre influerait négativement sur la psychologie des élèves et impacterait la prochaine rentrée scolaire et universitaire », a justifié l’Association. Pour ladite association, il faut accorder à la tutelle le temps qu’il faut afin de pouvoir corriger les copies d’examen d’une manière confortable, rejoignant par ailleurs le Cnapeste en demandant de doubler les centres d’examen et de réduire le nombre de 15 à 10 candidats maximum par salle.



Le passage au rabais de la Commission Education du Sénat

Du côté du Parlement, c’est la Commission de l’Education du Conseil de la nation qui s’est exprimée sur la question, à travers une correspondance adressée au ministre et dans laquelle sont proposés des modes d’évaluation des élèves et des examens de fin d’année. Sauf que cette commission semble avoir privilégié une évaluation au rabais qui est en contradiction avec l’exigence de la qualité et du mérite. S’agissant du cycle primaire, elle propose d’organiser le passage à l’année supérieure en se basant sur les 1er et 2e trimestres avec une moyenne de 4,5/10 et la suppression de l’examen du cycle primaire (ex-sixième) en se basant aussi sur les deux trimestres avec une moyenne de 4,5/10. Concernant le cycle moyen, elle propose la moyenne de 9/20 pour le passage en classe supérieure et la suppression pure et simple des épreuves du BEM et un passage automatique au lycée sur la base de la moyenne de 9/20. Pour ce qui est du palier du secondaire, la commission suggère de renvoyer le bac au mois de septembre et recommande aussi la suppression des matières considérées comme « secondaires », ce qui est une proposition pour le moins bancale et incompréhensible.

Par ailleurs et s’agissant de la situation dans l’enseignement supérieur, secteur frappé également par la suspension des cours depuis fin mars, c’est une reprise « progressive » qui est proposée par le Conseil national des enseignements du supérieur (Cnes) par la voix de son coordinateur Abdelhafid Milat.

Ce dernier, qui estime que la reprise demeure tributaire de l’évolution de la situation sanitaire, a écarté l’option de l’année pédagogique blanche « dès lors que les deux premiers trimestres se sont déroulés dans le calme ». Il a appelé la tutelle à préparer le retour progressif d’environ un million sept cents mille étudiants, en trois étapes, et pour certaines spécialités et certains niveaux universitaires, pour éviter le retour en masse des étudiants et le risque que cela représente pour la situation sanitaire. M. Milat a estimé qu’une période de deux à trois semaines est « suffisante » pour que les étudiants puissent se présenter aux examens car le taux d’avancement des cours pour l’année universitaire en cours est très satisfaisant, du fait que l’année en cours n’a pas été perturbée par des actions de grève. n