La Direction de l’Education nationale d’Alger-Ouest a appelé les établissements privés à se conformer aux dispositions de la loi n°08-04 du 23 janvier 2008, portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, en particulier dans son volet lié à la scolarité des élèves. La Direction de l’Education d’Alger-Ouest a, en effet, mis en garde tout responsable d’école privée ayant enfreint les dispositions de ces lois de la possibilité de recourir à la force de la loi pour protéger les écoliers. Elle rappelle d’ailleurs que les établissements scolaires privés sont soumis, au même titre que ceux du public, aux mêmes dispositions de lois, leur signifiant ainsi que tout «dépassement» envers les parents d’élèves ou les écoliers est passible de «sanctions sévères» pouvant atteindre le «retrait immédiat» de l’agrément de l’établissement.

La Direction de l’Education nationale a, en effet, réagi aux «plaintes» qui lui sont parvenues de la part de parents d’élèves au sujet du «recours de certains directeurs d’établissements scolaires privés à des pratiques irresponsables, anti-pédagogiques et non conformes aux objectifs de l’Ecole algérienne». La même Direction cite entre autres l’interdiction de délivrer des bulletins de notes, le refus d’autoriser le transfert des élèves vers d’autres établissements et leur non-inscription pour la prochaine année scolaire».

Il y a lieu de rappeler que la Direction de l’Education d’Alger Ouest a réagi aux requêtes qui lui sont parvenues par des parents d’élèves scolarisés dans des écoles privées et dénonçant la «pression», les «intimidations» et le «chantage» dont ils font l’objet. Un collectif de parents d’élèves scolarisés dans les écoles privées a, également, sollicité l’intervention du ministre de l’Education nationale «afin de trancher» le litige qui les oppose aux écoles privées depuis que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture des établissements scolaires, le 12 mars dernier, y compris ceux relevant du privé. Mais, selon les parents d’élèves, malgré cet arrêt, les écoles privées leur imposent «de payer les frais des mensualités du 3e trimestre», alors que leurs enfants étaient privés de cours. A en croire le collectif, certains établissements sont allés jusqu’à menacer les parents de ne pas maintenir l’enfant scolarisé dans leur établissement à la rentrée prochaine et de ne pas leur remettre les bulletins, les attestations de passage, les dossiers scolaires, dans le cas où les parents ne payent pas la dernière tranche de l’année en cours.

Le collectif revendique ainsi le «non-paiement des frais du troisième trimestre de l’année 2020 exigés par les écoles et la révision des frais d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une mensualité ainsi que la suppression des frais de réinscription». Les parents d’élèves demandent, par ailleurs, l’interdiction de procéder aux «augmentations des mensualités de manière impromptue, décidées et imposées à la rentrée scolaire en septembre et l’instauration d’un contrôle et d’inspections réguliers dans les écoles privées».<

