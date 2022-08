PAR MILINA KOUACI

En prévision de la rentrée scolaire 2022-23, le chef de cabinet du ministère de l’Education nationale a adressé une note aux directeurs de l’éducation dans laquelle il fixe la date de reprise pour le personnel de l’administration et des enseignants des trois cycles d’enseignement. Le personnel de l’administration fera, en effet, sa rentrée le 28 août prochain et les enseignants le 31 août.

Le ministère, estime des acteurs sociaux, devra se prononcer sur les mesures pédagogiques et organisationnelles retenues pour l’année scolaire. Une annonce très attendue par le personnel de l’éducation, les élèves et leurs parents à quelques jours de l’ouverture des établissements scolaires.

Bien que la décision relève du comité scientifique du suivi de l’évolution de coronavirus, les syndicats enseignants demandent de revenir à l’organisation scolaire normale et à cesser de travailler avec un plan exceptionnel, arrêté depuis la propagation de coronavirus pour lutter contre la pandémie dans le milieu scolaire. Pour eux, l’enseignement par alternance de groupe a «négativement» impacté les élèves et mis les enseignants sous pression. Ce mode d’enseignement a été décidé dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, les syndicats privilégient le retour à l’organisation scolaire normale, l’ouverture de postes budgétaires et de construire des écoles pour faire face à la surcharge des classes.

Le plan exceptionnel a fatigué «considérablement» le personnel de l’administration qui a vu son volume horaire augmenter. Les directeurs, conseillers et superviseurs de l’éducation se sont également plaints de la densité horaire. Bien que la décision dépend du Comité scientifique du suivi de l’évolution de coronavirus, les syndicats ne souhaitent pas que le mode d’enseignement par répartition de groupe soit reconduit pour une troisième année consécutive.

Cette année, le secteur de l’Education nationale accueillera au total 10 977 642 élèves, tous cycles confondus, répartis sur 353 175 groupes pédagogiques et seront encadrés par 529 826 enseignants, avait précisé le ministre de tutelle Abdelhakim Belabed en juillet dernier.

Cette année scolaire sera marquée également par la création de la filière des arts dans l’enseignement secondaire ainsi que l’introduction de l’anglais dans le cycle primaire.

Pour la nouveauté de l’anglais au primaire, les parents d’élèves ne cachent pas leur satisfaction concernant la décision, notamment avec le nombre des diplômés ayant postulé pour l’enseignement dans les écoles primaires. Des syndicats ont appelé la tutelle à admettre les postulants qui ont de l’expérience pour l’enseignement de l’anglais dans les écoles primaires, car l’ancienneté du diplôme «n’est pas un critère de compétence». Ils appellent dans le même contexte d’intensifier les sessions de formations pour que les encadreurs honorent leurs engagements. n

Articles similaires