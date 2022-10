PAR MILINA KOUACI

Six semaines après la rentrée scolaire, les écoles des trois cycles ferment leurs portes pour un repos pédagogique de 10 jours. Retour sur une nouvelle saison scolaire marquée par de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques. Les syndicats, eux, relèvent des défaillances et des manquements auxquels la tutelle est dans l’obligation d’y remédier, estiment nos interlocuteurs.

«C’est une année de surcharge par excellence», estime tout de go Boudjemâa Chihoub, président de l’Organisation nationale des professeurs de l’éducation (ONPE), alors que le ministre de l’Education, Abdelhakim Belabed, affirme que le problème de surcharge des classes est sous contrôle et n’est pas aussi grave qu’on le rapporte et la majorité des écoles travaillent confortablement. Le syndicaliste estime que la plupart des écoles sont confrontées à ce problème qui persiste. Le ministre, rapporte M. Chihoub, a promis d’équiper les écoles de chalets préfabriqués pour recevoir les élèves provisoirement, mais les écoles font toujours face à cette contrainte. A Djelfa, le nombre d’élèves a atteint 65 élèves et jusqu’à 93, cite le président de l’ONPE. Les enseignants ne peuvent pas accomplir leur mission convenablement dans de pareilles conditions, explique M. Chihoub.

Les écoles primaires sans tiroirs et sans la 2e version du livre scolaire

2% des Assemblées populaires communales (APC) ont équipé les écoles primaires de tiroirs afin de ranger la 2e version du livre scolaire pour les élèves des 3e, de 4e et 5e AP, fait savoir le président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep) Abdelkrim Gaïd. Ce dernier reproche aux APC leur «déficience» en matière de gestion des établissements scolaires. «Les autorités communales n’assument pas leurs engagements envers les établissements scolaires», dénonce M. Gaïd.

Pour preuve, «2% seulement de l’ensemble des Assemblées populaires communales ont doté les écoles de tiroirs de rangement», dit le président du Snadep. Il insiste sur la nécessité de libérer les 21 000 écoles primaires des communes et de les rattacher au ministère de l’Education.

Ce dernier reproche également aux Centres régionaux de documentation et de diffusion pédagogique (CRDDP) de ne pas se conformer aux instructions de la tutelle. Le CRDDP doit distribuer les copies de la 2e version du livre scolaire destinée aux élèves de la 3e, de la 4e et de la 5e année primaire, mais certains centres ne l’ont pas fait. «Un nombre important d’écoles n’ont pas reçu leurs quotas de la 2e version du manuel scolaire», dénonce M. Gaïd. Ainsi, le poids du cartable persiste en dépit des mesures prises pour son allégement.

S’agissant de l’enseignement de l’anglais, Boudjemâa Chihoub fait état des difficultés de déplacement entre les écoles auxquelles sont confrontés les enseignants. Ce problème s’aggravera les années suivantes avec sa généralisation aux classes de 4e et de 5e AP, estime notre interlocuteur.

