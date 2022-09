PAR MILINA KOUACI

A deux semaines de la rentrée scolaire, la disponibilité et la vente du livre scolaire risquent d’être posées comme chaque année. Des directeurs d’établissement scolaire réitèrent leur refus d’encadrer l’opération de vente du manuel scolaire en demandant d’instituer une prime pour les livres destinés à la distribution gratuite.

Plusieurs directions de l’Education nationale ont envoyé une correspondance aux directeurs de l’enseignement des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) liée aux mesures et dispositions relatives à la gestion du livre scolaire.

Il leur est demandé d’organiser l’opération de vente du livre scolaire en ouvrant un point de vente au niveau de chaque établissement scolaire qualifié «d’endroit idéal»pour la vente du manuel scolaire et la facilité pour les parents d’élèves d’acquérir ce support pédagogique.

Les directeurs n’ont pas tardé à réagir à cette correspondance en réitérant leur refus «irrévocable» de se charger de la vente du manuel scolaire. En effet, plusieurs sections locales du Conseil national des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem) dans les wilayas d’El Oued, Mostaganem, Saïda, Bordj Bou-Arréridj et Skikda ont annoncé, conformément aux décisions du conseil national du syndicat, le «boycott» de la vente du livre scolaire. Les directeurs de l’enseignement moyen ont convenu de ne prendre que le quota des livres destinés aux élèves démunis et ceux issus de la famille de l’Education, tout en appelant à l’instauration d’une indemnité pour la distribution gratuite du livre.

Comme le Cnadem, le Syndicat national autonome des directeurs des écoles primaires (Snadep) a exprimé son rejet catégorique à la vente des livres et décidé de ne prendre que le quota destiné à la distribution gratuite.

La vente du livre scolaire, selon ces syndicats, est une opération commerciale qui ne dépend pas du directeur de l’établissement mais de l’Office national des publications scolaires (ONPS), par le biais des centres régionaux de distribution de documents pédagogiques (CRDDP).

Face à ce refus, le ministère de l’Education nationale a externalisé la vente du manuel scolaire aux librairies privées et à la vente électronique depuis l’année passée. Cette année, la commercialisation du livre scolaire a débuté dans les librairies privées, les points de ventes du CRDDP, des foires et expositions et la vente électronique pour permettre aux élèves scolarisés d’acquérir ce support pédagogique au moment opportun.

La chaîne de distribution du livre et de sa commercialisation a connu l’année écoulée des perturbations. Un scénario qui risque de se reproduire en dépit des instructions du ministère aux directeurs de wilaya, de veiller au bon déroulement de cette opération dans les établissements scolaires au titre de l’année scolaire 2022-23, étant donné que c’est le «meilleur endroit pour la vente du manuel».

Il y a lieu de préciser qu’il a été décidé de la consécration, à partir de cette année scolaire, «d’une prime forfaitaire» en faveur des encadreurs de l’opération de vente des livres scolaires au niveau des établissements éducatifs, prise en charge par l’ONPS.

