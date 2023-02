En sus de leur participation demain au mouvement de protestation avec une trentaine de syndicats autonomes de la Fonction publique pour exprimer leur rejet des deux projets de loi sur le droit syndical, les directeurs de l’enseignement secondaire ont décidé une action de grève, le 13 mars prochain, appuyée par un sit-in national de protestation. Cette action a été décidée par les membres du bureau national pour dénoncer entre autres la non-promulgation du statut particulier des travailleurs.

PAR MILINA KOUACI

Le Conseil national autonome des directeurs des lycées (Cnadl) fait partie des 31 syndicats de la Fonction publique qui ont lancé un appel à la grève demain pour exprimer leur rejet des deux projets de loi relatifs aux organisation syndicales, à l’exercice du droit syndical et à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail.

Ces syndicats ont demandé de retirer ces deux projets de loi de l’APN car ils sont en contradiction avec la Constitution, tout en réclamant d’ouvrir le débat avec le partenaire social. Le Cnadl réitère, à l’issue de la réunion de son bureau national tenue samedi dernier à Boumerdès, son «refus» de ces deux projets de loi. «Les deux projets de loi démontrent la détermination à restreindre l’exercice sur le droit d’exercice syndical», indique le Cnadl dans un communiqué rendu public.

Considérant ces deux projets de loi comme étant «attentatoires aux acquis syndicaux», «anticonstitutionnels» et «contradictoires avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie», le Cnadl appelle ainsi ses adhérents à adhérer au mot d’ordre de ce mardi.

Il condamne, dans un autre volet, les «dépassements et restrictions illégitimes» qu’adoptent certains directeurs de l’Education en ayant recours à des pratiques anciennes et arbitraires, qui ont irrité les directeurs de l’enseignement secondaire. Par ailleurs, les directeurs de lycée dénoncent et condamnent la «politique d’atermoiement et de tergiversation» adoptée par le gouvernement pour la promulgation du statut particulier des corps spécifiques de l’Education, alors que plusieurs syndicats ont exprimé leurs «refus» du projet, tant qu’il n’a pas été soumis au partenaire social pour son enrichissement. Ce projet de loi a été remis à la direction générale de la Fonction publique et ensuite à la commission ad hoc du gouvernement pour examen. Dans un autre contexte, le syndicat exige d’augmenter la prime d’encadrement des examens officiels et concours professionnels. Les directeurs de l’enseignement secondaire portent, en effet, la même revendication que les directeurs de l’enseignement moyen qui ont menacé à maintes reprises de boycotter l’encadrement des examens de fin d’année (BEM et Bac). Pour faire valoir ses revendications, le Cnadl annonce ainsi une action de grève nationale le 13 mars prochain. Le débrayage sera appuyé par un sit-in national de protestation devant le siège de la direction de l’Education de Constantine. <