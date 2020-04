Les cours télévisés pour les élèves de 5 année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire, débuteront demain, dimanche avril, a annoncé le ministère de l’éducation nationale dans un communiqué. Le programme élaboré (pour palier à la suspension des cours à cause du coronavirus) par le département de Mohamed Ouadjaout (photo), intitulé « les clés de la réussite », concernera les cours du troisième trimestre. Ils seront diffusés sur les deux chaines TV publiques: l’EPTV (terrestre) et la nouvelle venue, « TV6 ». La chaine « TV4 » rediffusera le contenu chaque jour.

Le programme de « Les clés de la réussite »:

Dimanche 5 avril : secondaire (12h30 – 13h00)

Lundi 6 avril : moyen (12h30 – 13h00)

Mardi 7 avril : primaire (12h30 – 13h00)

Mercredi 8 avril : secondaire (12h30 – 13h00)

Jeudi 9 avril : moyen (12h30 – 13h00)

Vendredi 10 avril : primaire + moyen (15h00-16h00)

Samedi 11 avril : secondaire (12h30 – 13h00)

Le programme de la rediffusion, sur TV4 :

Samedi : 17h00-18h00

Tous les jours : 16h00-16h30