PAR MILINA KOUACI

Après la titularisation de 62 000 enseignants de l’Education nationale, les corps communs demandent à leur tour d’être intégrés. Ils ont saisi le Président et les groupes parlementaires de l’APN pour porter leurs revendications.

Le secteur de l’Education nationale n’en finit pas avec la contestation. Depuis quelques jours, les corps communs et ouvriers professionnels se mobilisent pour la satisfaction de leurs revendications socioprofessionnelles.

En effet, les bureaux locaux du Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’Education nationale (SNCCOPEN) organisent des sit-in de protestation pour exprimer leurs doléances. Hier, les corps communs ont tenu des actions de protestation devant les directions de l’éducation d’Oran, Tipasa, Sidi Bel Abbès et Batna. Principale revendication, l’intégration directe des contractuels.

En décembre 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à demander d’intégrer les enseignants contractuels de l’éducation et en 2021, il a demandé d’intégrer les fonctionnaires recrutés dans le cadre de contrats de pré-emploi dans des postes permanents. Cependant, regrettent les protestataires, les corps communs n’ont pas bénéficié de ces mesures d’intégration.

Le SNCCOPEN plaide ainsi pour la suppression des articles 19 et 22 du statut général de la Fonction publique et la titularisation des contractuels du secteur de l’Education. Il est stipulé en effet, dans la clause 19 que les activités d’entretien, de maintenance ou de service, dans les institutions et administrations publiques sont soumises au régime de la contractualisation, tandis que l’article 22 indique que les emplois qu’occupent les contractuels ne leur confèrent ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans un grade de la Fonction publique.

A ce propos, le syndicat a saisi le président de l’APN, Brahim Boughali, ainsi que les présidents des groupes parlementaires de la chambre basse pour porter leurs revendications. Dans le même contexte, il demande d’annuler le décret présidentiel 07/308 qui détermine les mécanismes de recrutement des travailleurs contractuels et leurs droits.

Le syndicat réclame également la révision du régime indemnitaire et une augmentation des salaires des corps communs, pour préserver le pouvoir d’achat et de relever la prime de rendement de 30 % à 40%. Il réclame par ailleurs d’instituer des primes pour les travailleurs des corps communs et de bénéficier de la promotion automatique, notamment pour les licenciés, les ingénieurs et les détenteurs de DEA. Le syndicat, qui compte 200 000 travailleurs, dénonce la «marginalisation» qu’ils subissent depuis des années et reproche à la tutelle de ne pas prendre en considération ses propositions pour garantir la «justice professionnelle» dans le secteur.

Articles similaires