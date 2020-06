Les contractuels de l’Education nationale ne décolèrent pas. Ils annoncent un retour à la protestation dès la levée du confinement pour signer leur désapprobation de la décision de la tutelle qui a fait part de l’impossibilité de les intégrer dans des postes permanents sans passer par un concours de recrutement.

Le message du département d’Ouadjaout n’a fait, selon toute vraisemblance, qu’accentuer la colère des contractuels du secteur qui envisagent l’organisation d’un sit-in national de protestation dès que le confinement sera levé sur tout le territoire national.

C’est du moins ce que nous avons appris de Mustapha Kassad, porte-parole de la coordination des enseignants contractuels. Il n’exclut pas «un large mouvement de protestation similaire à celui de mars 2016», lorsque des contractuels avaient entamé une marche à pied, à partir de la ville de Béjaïa, en passant par Bouira, avant d’arriver le 4 avril à Boudouaou (Boumerdès), après avoir marché plus de 200 km.

Mais les forces de l’ordre les avaient bloqués à la sortie de Boudouaou les empêchant de rejoindre Alger, ce qui les a conduits à décider d’une grève de la faim.

Ce qui a «galvanisé» les contractuels, ce sont les réponses du ministre à une question écrite d’un parlementaire. Ce dernier a écarté toute possibilité de recrutement direct des enseignants contractuels ou remplaçants à des postes permanents sans le passage par un concours.

Le ministre de tutelle a expliqué que le recrutement de cette catégorie se fait conformément aux dispositions de l’article 80 de l’Ordonnance 06-03 du 15 juin 2006 portant statut particulier général de la Fonction publique, ainsi qu’à l’article 22 qui stipule que l’employé contractuel n’a pas le droit d’avoir le statut de fonctionnaire ni le droit de s’intégrer parmi les différentes catégories de la Fonction publique.

Toutefois, les contractuels veulent rejoindre la Fonction publique sans passer par un concours de recrutement. Au nombre de 10 000 enseignants dans les trois paliers de l’Education, ils revendiquent la régularisation de leur situation comme cela a été le cas pour les titulaires de diplômes recrutés dans le cadre du dispositif pré-emploi, fait savoir le porte-parole de la Coordination des enseignants contractuels.

«On s’est sentis lésés lorsque le ministre a souligné que le recours à l’emploi d’enseignant ne se fait que dans le cadre de la contractualisation et d’assurer un encadrement éducatif nécessaire afin de garantir une scolarisation régulière et organisé aux élèves au cours de l’année scolaire», dit Kassad. Certains syndicats jugent que la «politique de contractualisation» en chargeant des contractuels sans formation de plusieurs niveaux scolaires et pour une période transitoire est menaçante pour la qualité de l’école publique.

Le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) a porté, depuis que ce mouvement a refait surface en novembre dernier, les revendications de cette catégorie à la tutelle. Il convient de rappeler que les contractuels insistent sur la «légitimité» de leurs revendications, consistant en «leur intégration sans condition dans des postes vacants», la priorisation des enseignants remplaçants dans le recrutement, la valorisation de l’expérience professionnelle. n

