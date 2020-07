Les collèges ont entamé l’opération de recensements des élèves qui veulent passer les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) en dépit de leur moyenne supérieure à 9/20, qui leur permettait d’accéder au palier supérieur, compte tenu de la mesure de la tutelle de rendre «facultatif» cet examen pour les candidats scolarisés.

Les établissements sont tenus de terminer cette opération au plus tard le 9 juillet pour que les parties concernées par la préparation de cet examen prennent leurs dispositions organisationnelles d’ici le mois de septembre, échéance des épreuves du BEM.

Pour la même finalité, il est attendu des établissements qu’ils recensent le nombre final de candidats dont la moyenne est inférieure à 9/ 20 qui vont subir l’examen. A l’évidence, cette opération de recensement des candidats qui vont subir les épreuves prendra sans doute l’allure d’un véritable indicateur de ce que sera l’examen lui-même qui aura fait couler beaucoup d’encre depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus. Et si l’opération est purement administrative, cela ne manquera pas de révéler la disposition des établissements à réunir les meilleures conditions du concours après plusieurs mois de quasi-fermeture.

Vraisemblablement, l’administration du secteur risque d’être bousculée par cette nouveauté qui consiste à préparer un concours national dont le passage pour les candidats a été décidé facultatif pour les collégiens scolarisés. D’autant plus que l’administration, celle de l’éducation comme celles des autres secteurs, ne semblent pas parées pour faire face à des situations imprévues.

La curiosité sera aussi de mise s’agissant des élèves appelés à passer les épreuves dans le sens où l’acte d’inscription devrait correspondre à un retour aux habitudes scolaires qui ne sont plus de mise depuis la décision de la tutelle de suspendre les cours sous la menace de la Covid-19.

Il convient de rappeler que le concours a été initialement maintenu dans sa forme traditionnelle avant que l’Exécutif ne change d’avis en décrétant «facultatif» pour cette année scolaire, estimant que ce «n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure». «Après sa consultation par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020, le Premier ministre a instruit le ministre de l’Education nationale en ce qui concerne le Brevet de l’enseignement moyen pour l’année scolaire 2019/2020», ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que «le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure».

Selon la même source, «ce passage se faisant avec une moyenne de deux trimestres de 9 sur 20. Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure», explique-t-on.

S’agissant des candidats non scolarisés, dont le nombre est de 23 000, le diplôme de BEM leur est «nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure», a-t-on précisé. n

