PAR MILINA KOUACI

Les établissements scolaires remettront les bulletins du premier trimestre à partir du 22 décembre aux parents d’élèves. D’après les observations des enseignants, les notes pour ce premier trimestre sont «moyens» chez les élèves des cycles moyen et secondaire, et «satisfaisant chez» les élèves du cycle primaire.

L’actuelle année scolaire a été marquée par le retour à l’ancien système d’enseignement habituel, et ce, deux années après l’adoption du système d’enseignement par la répartition de groupe. Le premier trimestre n’a connu aucune perturbation et s’est déroulé dans la sérénité.

Mais d’après les échos parvenus des enseignants, les résultats obtenus dans les cycles moyen et secondaire sont moyens et satisfaisants dans le primaire.

Dans le cycle moyen, les résultats des élèves sont «insatisfaisants», notamment, dans les matières scientifiques, déplorent des enseignants. Quant au cycle primaire, les résultats sont «satisfaisants».

Dans le cycle secondaire, les résultats diffèrent d’un niveau et d’une filière à l’autre. Les notes des élèves de terminales sont «insatisfaisantes». Les élèves de terminales n’accordent pas d’importance aux examens trimestriels et désertent les bancs de l’école dès le deuxième trimestre. Pour ces raisons, les syndicats du secteur demandent d’élaborer une fiche de synthèse pour mettre un terme à ce comportement. Les parents d’élèves demandent de prendre en compte les moyennes des examens trimestriels dans le calcul de la moyenne de passage à l’université ainsi que l’introduction des absences dans les résultats scolaires est une mesure qui va dans le sens de l’intérêt de l’élève.

