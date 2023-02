Les salaires des travailleurs du secteur de l’Education seront revalorisés dans quelques semaines. Les augmentations salariales, décidées par le président de la République, toucheront plus de 2,8 millions de fonctionnaires et de retraités et entreront en vigueur à compter du mois de mars.

PAR MILINA KOUACI

Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belaabed a présidé, samedi par visioconférence, une conférence nationale avec les directeurs de l’éducation au niveau des wilayas, consacrée à la régulation de la situation des rémunérations du personnel du secteur et la mise en œuvre des mesures liées à la prise en charge des augmentations des salaires décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le ministère a réaffirmé dans un communiqué, «l’exécution de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à l’augmentation indiciaire, résultant de la modification des grilles indiciaires applicables à partir du mois de mars prochain, tout en prenant les mesures nécessaires pour exécuter l’opération conformément aux exigences du nouveau régime budgétaire et le versement des arriérés financiers de l’exercice 2022 directement après l’obtention des affectations supplémentaires», précise la même source.

Le premier responsable du secteur a chargé le directeur des ressources financières d’assurer «l’accompagnement en temps réel et de fournir les orientations et les explications nécessaires aux préoccupations sur le terrain par le recours à tous les moyens disponibles jusqu’à la finalisation de l’opération dans les délais».

Après avoir salué, dans ce sens, «les efforts consentis par la commission ministérielle, chargée du traitement des cas en suspens au niveau des directions de l’Education, laquelle a fait le déplacement dans plusieurs wilayas et réussi, dans un laps de temps réduit, à résoudre plus de 90% de ces cas», le ministre a donné des instructions pour «poursuivre son travail dans les wilayas ayant des besoins». Concernant les logements de fonction, M. Belaabed a insisté sur «l’application stricte des mesures prises à travers l’utilisation des applications de la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale», mettant l’accent sur «l’impératif de continuer à œuvrer sur cette voie en vue de l’introduction de nouvelles applications pour apporter plus de transparence, d’équité et de rationalité à cette opération».

Lors de cette conférence, le dossier relatif au chauffage dans les établissements d’éducation a également été abordé. Le ministre a appelé à l’impératif de «poursuivre l’action sous la direction des walis et de sensibiliser les directeurs des établissements éducatifs quant à la nécessité d’intensifier les opérations de contrôle et d’entretien permanent des appareils de chauffage afin de préserver la sécurité des élèves».



Préparation de la prochaine rentrée scolaire

Alors que les établissements scolaires s’apprêtent à organiser les examens du 2e trimestre, le ministère s’attelle déjà à la préparation de la prochaine rentrée scolaire.

En effet, des rencontres seront entamées à partir de demain, mardi, pour une bonne préparation de la rentrée scolaire 2023/2024. Ces réunions seront consacrées à quatre volets. Il s’agit de la généralisation de l’enseignement de tamazight ; matière optionnelle en raison de la loi 04/08 portant orientation scolaire qui consacre le caractère facultatif de l’enseignement de tamazight. Une loi qui constitue «un verrou» devant l’évolution de l’enseignement de tamazight à l’école et l’un des facteurs qui entravent l’enseignement de tamazight.

Il s’agit également de l’enseignement de l’anglais introduit cette année dans le cycle primaire pour les élèves de 3e année. L’enseignement de cette matière sera généralisé aux classes de 4e année primaire à la prochaine rentrée et aux 5e AP, l’année d’après.

Les cadres du secteur discuteront, par ailleurs, de l’élargissement de l’utilisation de la tablette électronique dans les écoles primaires. Cette année, plus de 1 600 écoles ont été dotées de tablettes électroniques et le secteur de l’Education affiche son ambition de la généralisation graduelle de l’utilisation de tablette pour contribuer à l’allégement du poids du cartable.

Le ministère se penchera enfin sur l’arrivée de la première promotion des élèves de la filière «Arts» au lycée des arts Ali-Maâchi en 3e année secondaire. La première session du baccalauréat artistique est prévue pour juin 2024. Le ministre de tutelle a précisé que toutes les mesures ont été prises en termes de programmes et d’encadrement avec l’accompagnement des ministères concernés.

A ce propos, le ministre de l’Education nationale s’est réuni, hier, avec les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, de la Communication, le PDG de l’ENTV et ce, en présence des cadres des ministères concernés, dans le but d’établir un plan d’action pour le développement de la filière des Arts et ses prolongements dans le système éducatif.

Les participants à la réunion se sont, également, penchés sur les retombées de ladite filière sur la vie artistique sociale, économique, culturelle et civilisationnelle et de lui donner une dimension artistique stratégique en coordination étroite et continue avec les secteurs concernés pour la concrétisation des instructions du président de la République. Le secteur de l’Education, ajoute la même source, s’oriente vers la promotion de l’industrie intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique.

Dans un autre volet, le ministre a insisté sur le rôle «important» du secteur de la Communication qui s'occupera de l'accompagnement médiatique de cette branche et ses disciplines et horizons ainsi que l'orientation stratégique de l'Etat et ses répercussions positives sur plusieurs secteurs.