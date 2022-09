L’opération de livraison des tablettes numériques aux établissements scolaires «tire à sa fin», a fait savoir, samedi à Alger, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed. Intervenant à l’ouverture d’une rencontre nationale intitulée «Le livre numérique, le E-paiement dans la vente du manuel scolaire et le système de gestion des ressources des établissements», M. Belaabed a fait état de «plusieurs mesures inédites» prises par son département ministériel pour l’allègement du cartable, citant notamment «le lancement du livre numérique, l’équipement de 1629 écoles en tablettes numériques destinées aux élèves du cycle primaire (3e, 4e et 5e année), et le 2e exemplaire du manuel». «L’opération de livraison des tablettes numériques aux établissements scolaires (primaires) tire à sa fin», a affirmé le ministre, relevant que les efforts se poursuivaient pour parvenir à la généralisation de cet outil électronique à tous les établissements scolaires. M. Belaabed a évoqué une autre mesure prise pour alléger le poids du cartable et préserver la santé des élèves, à savoir l’impression d’un deuxième exemplaire du manuel scolaire intitulé «Kitabi» (Mon livre), une opération confiée à l’Office national des publications scolaires (ONPS) qui a parachevé les procédures y afférent. Relevant que ce deuxième exemplaire sera conservé en classes et ne sera pas soumis à la vente, il a reconnu l’existence de quelques difficultés organisationnelles ayant trait aux «espaces de rangement des manuels». L’ONPS a pris plusieurs autres mesures pour garantir la disponibilité du manuel, notamment l’accréditation de plus de 1300 librairies privées et des points de vente au sein des établissements éducatifs, l’organisation d’expositions dans les 58 wilayas, la signature d’un accord pour assurer sa livraison à un prix symbolique, outre les 24 points de vente dont dispose l’ONPS dans 21 wilayas. M. Balaabed a rappelé, par ailleurs, la convention signée samedi matin entre l’ONPS et Algérie Poste et qui permettra aux parents d’élèves de payer en ligne le manuel scolaire, les exhortant à s’inscrire dans cet espace qui compte actuellement plus d’un million de parent d’élève. Pour rappel, le service du paiement électronique du manuel scolaire entrera en vigueur, le 21 septembre courant, parallèlement à la rentrée scolaire 2022-2023. n

Articles similaires