Par NAZIM B ET LEILA ZAIMI

Mis en place suite à la décision de prolonger les vacances scolaires à cause de la pandémie du coronavirus, l’enseignement à distance s’est imposé comme le grand invité pédagogique de l’enseignement. Un recours rendu nécessaire pour sauver l’année scolaire du spectre de l’année blanche.

Mais l’expérience se fait manifestement dans la difficulté et est diversement appréciée par les professionnels du secteur. Il y a, en effet, ceux qui appuient ce recours au mode numérique au moment où d’autres estiment «irremplaçable» le cours donné par l’enseignant face à ses élèves.

Deux appréciations se dégagent à cet égard parmi la famille de l’Education nationale qui semble vivre une situation inédite qui bouscule radicalement les habitudes du personnel, notamment le corps des enseignants. Ce qui a été expliqué, bien avant la mise en place de ce mode d’enseignement, par quelques figures du syndicalisme de l’Education, est désormais appuyé par certains instituteurs pour qui les leçons diffusées par les chaînes de télévision ou Youtube au moment du confinement, ne peuvent être une «réponse parfaite» à la situation de crise induite par le coronavirus.

Pour Mme Amel Gacem, enseignante de langue française dans un établissement scolaire de la wilaya de Djelfa, enseigner à distance est une bonne option, mais qui ne peut pas remplacer la présence des élèves devant leurs enseignants.

«Les cours à distance représentent une bonne initiative pour garder l’élève dans le bain du programme scolaire entamé dès le début de l’année scolaire. Cependant, ce mode d’enseignement est loin de la réalité de la classe et il ne peut en aucun cas se substituer aux leçons habituelles».

L’enseignante ajoute, dans une déclaration à Reporters, que «la présence physique et l’interaction en classe sont importantes et irremplaçables», faisant part du peu de suivi de ce mode d’enseignement dans son entourage.

Pour cette enseignante, «les élèves préfèrent l’explication en présentiel notamment avec la méthode question-réponse», relevant que «les cours à distance pourront être complémentaires des cours déjà établis en classe». Qu’en est-il des examens de fin d’année ? «Les examens de fin d’année devraient porter sur les cours du premier et deuxième trimestres», suggère-t-elle.

Pour sa part, Aïssa Sediki, enseignant dans le cycle primaire et syndicaliste, la réussite ou pas de cette option inédite dépendra des éléments en lien avec la réalité de la société, mais aussi du niveau de la socialisation des moyens technologiques. «Malgré tout ce qui a été dit sur l’enseignement à distance, à mon sens, le degré de succès de cette option dépend de l’environnement social des apprenants. Je m’explique. Les moyens nécessaires à l’enseignement à distance ne sont pas disponibles pour tout le monde», fait-il remarquer. Et de relever dans ce sens que «l’accès au savoir à travers cette option n’est pas à la portée de tout le monde, malheureusement encore aujourd’hui», soulignant ainsi la complexité de passer à ce mode d’enseignement sans étaler au grand jour les disparités sociales.

M. Sediki ne nie pas, cependant, ce que pourraient être les avantages de l’enseignement à distance, c’est-à-dire gagner du temps et des efforts pour l’élève et probablement l’initier et le familiariser à un mode d’enseignement basé sur les nouvelles technologies. L’enseignement à distance, d’après lui, peut être une solution pour compenser le déficit d’enseignants, notamment dans certaines wilayas de l’intérieur du pays, où des matières cherchent désespérément des enseignants qualifiés.

Cette crise est aussi de nature à nous inciter à développer de nouveaux supports pédagogiques ainsi que les outils technologiques pour renforcer les chances d’un meilleur apprentissage, conlut M. Sediki.<

Articles similaires