Le ministère de l’Education nationale a affirmé samedi dans un communiqué que le retour des élèves aux bancs de l’école sera à partir de dimanche, après la fin des vacances scolaires de l’hiver 2020-2021 (du 28 janvier au 06 février). Le ministère a en outre qualifié de « fausses informations » ce qui est relayé sur les réseaux sociaux concernant la prolongation de la période des vacances scolaires 2020-2021, et réfuté catégoriquement ce genre de nouvelles en affirmant que le retour des élèves aux bancs de l’école sera à partir du dimanche 07 février 2021. Le ministère a par ailleurs appelé à la nécessité de s’assurer de la véracité de toute publication ou article avant de publier de telles informations, en consultant périodiquement le site web officiel du ministère ainsi que ses pages officielles sur les réseaux sociaux (Facebook et Tweeter), appelant tout un chacun à faire montre de vigilance et à puiser les informations correctes de leurs sources officielles, a conclu le communiqué.



