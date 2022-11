PAR MILINA KOUACI

Après le parachèvement de l’opération de dotation de toutes les écoles primaires de la deuxième copie des livres scolaires, les établissements scolaires bénéficieront de la version numérique de tous les livres scolaires du cycle d’enseignement primaire et préscolaire à partir d’aujourd’hui.

La version numérique des livres du cycle d’enseignement primaire sera disponible à partir d’aujourd’hui, et à titre gracieux cette année, dans toutes les écoles, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale.

Il s’agit au total de 44 ouvrages des livres de «la langue arabe, la langue amazighe, la langue française et de la langue anglaise et de tous les ouvrages des autres matières et activités, destinés aux élèves scolarisés dans le cycle primaire et préscolaire dont le nombre est de plus de 5 600 000, précise la même source. Ajoutant que ces livres numériques peuvent être exploités via un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette, un smartphone et la smart TV».

Deux cas sont prévus à cet effet. Le premier concerne les parents adhérents à l’espace qui leur est réservé dans le système informatique. Ces derniers peuvent accéder au lien https://awlya.education.gov.dz et suivre les étapes indiquées pour activer l’application qui permet de télécharger les livres numériques. Pour le second cas, qui concerne les parents non adhérents à cet espace, ces derniers doivent se rapprocher des écoles primaires où sont scolarisés leurs enfants pour obtenir le code d’activation et le guide d’information qui comprend toutes les étapes leur permettant de télécharger les livres numériques».

Après avoir félicité les élèves et leurs parents pour «ce nouvel acquis», le ministère de l’Education nationale a appelé les parents non encore inscrits dans cet espace à le faire dans les plus brefs délais via le lien susmentionné, pour bénéficier des services assurés et d’autres services qui entreront en vigueur prochainement.

Le ministre a ordonné dernièrement, l’organisation de campagnes d’inspection pour «vérifier que les cartables des élèves des niveaux d’enseignement concernés par son allègement ne contiennent pas de livres scolaires» et «présenter un état statistique de l’opération le week-end prochain».

Ces mesures sont prises pour l’allégement du poids du cartable scolaire et en exécution du plan d’action du gouvernement, issu du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et après le parachèvement de l’opération de dotation de toutes les écoles primaires de la deuxième copie des livres scolaires destinés aux élèves de 3e, 4e et 5e année primaire.

Huit titres sont distribués pour chaque élève de 3e année, 8 titres pour chaque élève de 4e année et 9 titres pour chaque élève de 5e année primaire. Plus de 3 millions d’élèves ont bénéficié des mesures d’allègement du poids du cartable. n

