La situation des contractuels de l’Education nationale en quête de régularisation continue de constituer un boulet pour le secteur qui s’apprête à préparer la prochaine rentrée scolaire. Cette dernière ne peut être sereine que si la tutelle arrive à désamorcer toutes les sources de contestation sociale, dont justement celle des contractuels.

PAR MILINA KOUACI

D’autant plus que la perspective d’un concours de permanisation ne convainc pas tous les concernés. Motif. Les contractuels refusent de prendre part à un concours qui risque de priver certains d’entre eux du droit d’accès à la Fonction publique.

Selon eux, il est plus judicieux de passer par un «concours de recrutement formel garantissant une intégration implicite à toute la corporation sans exception». C’est ce que nous a expliqué Moustapha Kassad, porte-parole de la Coordination nationale des enseignants contractuels, lequel estime qu’il est «insensé» de soumettre un contractuel à un concours de recrutement au même titre qu’un nouveau diplômé ou un universitaire sans expérience.

En revanche, un concours de recrutement sur titre, bien qu’il valorise l’expérience des contractuels, «ne nous garantit pas d’office un poste de travail», dit M. Kassad, qui insiste sur l’obligation de recruter tous les contractuels dans les postes vacants sans exception. Pour notre interlocuteur, aucun contractuel ne doit être privé de son droit de décrocher un emploi en reconnaissance des années passées dans le secteur comme contractuel.

«Nous avons le droit et la priorité d’être recrutés dans les postes vacants sans devoir passer par des concours parfois émaillés de manipulation, de manque de transparence et de manque de crédibilité», poursuit notre interlocuteur. Ce dernier soutient qu’un concours de recrutement peut être un moyen «d’absorber et d’atténuer la colère», en particulier celle des contractuels qui revendiquent depuis des années l’accès à la Fonction publique sans condition ou autre préalable. Alors que la tutelle n’a toujours pas livré d’indications sur ledit concours ou du besoin pédagogique dans les matières d’enseignement, Mustapha Kassad estime que le nombre de postes vacants sera «largement inférieur» à celui des contractuels estimé à 12 00O, redoutant ainsi qu’une partie de cette corporation soit «au chômage». Il cite en particulier les contractuels qui enseignent dans les lycées avec une licence. «Nous avons des enseignants de langues étrangères, français, anglais, allemand, espagnol et aussi de maths et philosophie qui sont au lycée avec une licence, alors que le master est requis pour pouvoir enseigner au lycée», rappelle notre interlocuteur. Cette corporation revendique «une autorisation exceptionnelle» pour les détenteurs de licence qui enseignent depuis des années dans le cycle secondaire. Il fait savoir à ce propos que la Coordination des enseignants contractuels a saisi la Fonction publique sur ce sujet, «mais aucune réponse ne leur est parvenue pour le moment».

Pour rappel, le ministre démissionnaire Mohamed Ouadjaout a indiqué, lors du coup d’envoi des épreuves du Bac session 2021, qu’un concours de recrutement sur la base de l’expérience et du diplôme aura lieu et qu’«une chance sera donnée aux enseignants contractuels de participer à ce concours en tenant compte de l’expérience et du diplôme». Cette catégorie revendique «un recrutement direct sans concours», bien que la Fonction publique ait accepté depuis 2016 de valoriser l’expérience professionnelle des contractuels par bonification des points. n