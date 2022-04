PAR MILINA KOUACI

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) a décidé, à l’issue de son conseil national tenu les 22 et 23 avril au lycée Mohamed-Benteftifa de Blida, de revenir à la protestation. Le syndicat a décidé d’organiser des rassemblements régionaux et nationaux, dont la date sera fixée dans les jours à venir. Au grand dam des élèves, le syndicat a, également, décidé de maintenir le boycott de remise des notes

Le conseil national a adopté, à la fin des travaux de cette rencontre de deux jours, «la rétention des notes et la programmation de rassemblements régionaux et nationaux », a indiqué d’emblée Boudiba Messaoud, porte-parole du Cnapeste. «Face à la politique d’apaisement, le Cnapeste s’est heurté à des agissements provocateurs de la tutelle », estime Messaoud Boudiba, qui incombe à la tutelle la responsabilité de la situation actuelle.

Il rappelle qu’en mars dernier, le syndicat a opté pour l’apaisement, en renonçant à la grève cyclique de deux jours qu’il avait entamée le 3 novembre dernier. Le syndicat, poursuit notre interlocuteur, allait exploiter le P-V de réunion tenue avec la tutelle le 19 mars pour l’apaisement bien qu’il ne contenait pas de réponses claires et positives. Cependant, regrette M. Boudiba, la tutelle «n’a montré aucun signe d’apaisement, bien au contraire, elle a opté pour une politique de l’intransigeance », dénonce le porte-parole du Cnapeste. Il cite, entre autres, le non-versement de la prime de rendement (ISSRP) largement relayé la veille de la tenue des AG et des conseils de wilaya, qui précèdent la tenue du conseil national, ainsi que les difficultés et entraves administratives relatives à la mise à disposition des locaux pour tenir la session de ce conseil rencontrés par les membres du Cnapeste, dénonce le syndicaliste. Mais les militants, ajoute le syndicaliste, restent pour leur part déterminés à aller jusqu’au bout de ce mouvement.

Dans un autre contexte, le Cnapeste accuse des parties de dresser les parents et les élèves contre les enseignants. Des élèves ont protesté, au cours de la semaine passée, dans des établissements à Constantine pour revendiquer leurs relevés de notes alors que les parents ne cessent également d'appeler le syndicat à remettre les notes des élèves aux administrations. «Il y a des parties qui veulent impliquer les élèves et leurs parents dans ce conflit », dit-il. «Ce qui compte pour les élèves, ce sont les notes, les enseignants ont communiqué les notes aux élèves et reçu leurs parents », explique le syndicaliste. Pour lui, «un parent peut évaluer le niveau de son enfant dans chaque matière du programme et non uniquement à partir de la moyenne générale », insiste-t-il. Dans un autre volet, le syndicat a appelé ses militants à adhérer à la grève générale annoncée par les syndicats de la Fonction publique pour les 26 et 27 du mois en cours. Il y a lieu de rappeler que le Cnapeste a exprimé à maintes reprises son attachement à sa plateforme de revendications. Il s'agit de l'amélioration du pouvoir d'achat de l'enseignant à travers la révision des salaires et l'augmentation du point indiciaire. Il revendique, également, l'actualisation de la prime de zone et le rétablissement de la retraite anticipée et de remédier aux conditions déplorables liées à l'exercice de la fonction, ainsi que la garantie des libertés syndicales.

