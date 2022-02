PAR MILINA KOUACI

Les cours dans les trois cycles de l’éducation risquent d’être perturbés aujourd’hui et demain.

Et pour cause, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) reconduit son mouvement de grève nationale cyclique de deux jours, entamé le 2 novembre dernier, à partir d’aujourd’hui.

Le Cnapeste devrait, en effet, observer une grève nationale aujourd’hui et demain mardi. Le syndicat a, à maintes reprises, exprimé son intention de poursuivre le débrayage jusqu’à satisfaction de ses revendications socioprofessionnelles. En parallèle à son mouvement de grève, cette formation syndicale tient, aujourd’hui, des assemblées générales et le lendemain, des conseils de wilaya.

Le Cnapeste a également décidé de maintenir la décision relative au boycott de la remise des notes des élèves aux administrations. Une situation qui prive de nombreux élèves de leurs relevés de notes, alors que quelques semaines les séparent des compositions du deuxième trimestre.

Pour rappel, le Cnapeste demande au gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat et réitère ses revendications relatives à l’augmentation des salaires, à la valorisation effective du point indiciaire, ainsi que la révision à la hausse du régime indemnitaire et des primes avec la nécessité de leur généralisation à toutes les catégories du secteur.

Le Cnapeste a également dénoncé les entraves syndicales et appelle au règlement du problème de logement, des œuvres sociales et de la médecine du travail. Il revendique également le droit à la retraite anticipée. Sur le volet pédagogique, le Cnapeste appelle à la révision du volume horaire adopté depuis la propagation du coronavirus et qui met les enseignants sous pression.

