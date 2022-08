PAR MILINA KOUACI

Le protocole sanitaire mis en place face à la pandémie de coronavirus est en passe d’être reconduit à la rentrée scolaire. Le masque reste obligatoire pour les élèves et les fonctionnaires du secteur et toutes les écoles devraient disposer de solutions de gel hydroalcoolique, de thermomètres et imposer les règles de prévention, notamment la distanciation physique.

Eu égard à la situation épidémique marquée par un léger rebond de cas de contamination au coronavirus et par principe de précaution, le protocole sanitaire et les règles de prévention seront reconduits pour la troisième année consécutive. En effet, des directions de l’Education ont adressé une note aux chefs d’établissement dans laquelle elles leur demandent de veiller à la préparation de la rentrée scolaire et à l’application des règles de prévention.

C’est le cas de la Direction de l’Education d’El Oued qui a ordonné le port «obligatoire» du masque pour tous les élèves, le personnel administratif et les encadreurs. Une mesure de nature à rassurer les parents et les enseignants pour empêcher la propagation de l’épidémie dans les établissements et leur fermeture d’autant que l’année passée, les cours ont été suspendus à deux reprises suite à la propagation de la pandémie dans les écoles, et la contamination du personnel et des élèves. La suspension des cours a duré 17 jours.

La distanciation doit être appliquée avec obligation de prise de température, ajoute la même source qui recommande d’éviter les regroupements des élèves à travers le marquage des sols tout en demandant d’aménager les salles de classe à l’effet de respecter la distanciation sociale entre les apprenants. Ces recommandations lèvent en partie, l’ambiguïté sur le mode d’enseignement qui sera adopté pour la prochaine année scolaire. Les syndicats estiment que les indicateurs vont à la reconduction du plan exceptionnel, alors que les acteurs sociaux posent la problématique du «déficit d’enseignant et de surcharge de classe». Si le ministère retourne à l’organisation scolaire d’avant coronavirus, il sera confronté à la «surcharge des classes et au manque d’infrastructure».

Toujours, dans le cadre de la préservation de la santé, il est demandé de mettre à l’entrée de chaque établissement, dans les sanitaires et chaque classe des solutions de gels hydroalcoolique, et à l’importance de veiller au nettoyage et de mener des opérations de stérilisation et de désinfection des écoles, des réservoirs d’eau. Le ministère a insisté dans un autre contexte sur l’obligation de l’ouverture de la cantine scolaire dès le premier jour de la rentrée.

Il y a lieu de préciser que le flou persiste autour de la date de la rentrée scolaire. Le ministère dévoile d’habitude dans un seul communiqué la date de reprise des fonctionnaires et des élèves. Cette année, le département de Abdelhakim Belabed a fixé les dates de reprise des personnels administratifs et des enseignants sans avancer une date pour la rentrée des élèves. Face aux interrogations et critiques des acteurs sociaux et parents d’élèves, le ministre s’est contenté, à l’occasion de l’ouverture d’une rencontre nationale consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d’anglais de la 3e année primaire, de dire que la rentrée aura lieu bientôt, et ce dans un contexte où le ministère a introduit l’enseignement de l’anglais dans le primaire et augmenté le nombre d’écoles qui bénéficieront des tablettes numériques à 1 600 avec la possibilité de télécharger gratuitement des manuels scolaires en format pdf pour alléger le poids du cartable. Toujours dans l’objectif de réduire le poids du cartable, les présidents des APC ont été instruits de doter les écoles primaires de tiroirs et casiers de rangements

Rentrée mouvementée

Au moment où le flou persiste sur la date de la rentrée scolaire, le personnel administratif a repris le travail, hier, dans un contexte marqué par la protestation.

Les adjoints et superviseurs de l’Education ont annoncé le boycott de toutes les activités administratives et des préparatifs liés à la rentrée scolaire et annoncé une grève cyclique de deux jours, appuyé par des sit-in de protestation dont la date sera fixée ultérieurement. Ces derniers ont indiqué qu’ils observeront un débrayage le premier jour de la rentrée scolaire pour protester contre la fermeture des canaux de dialogue. Le syndicat reproche à la tutelle de ne pas répondre à ses revendications socioprofessionnelles et à la commission chargée de l’élaboration du statut particulier des travailleurs de ne prendre aucune de ses propositions pour améliorer le statut d’adjoint de l’éducation.

Il en est de même pour les laborantins du secteur qui comptent saisir les hautes autorités pour faire valoir leur plateforme de revendications et menacent d’action de protestations qui seront décidées au cours du mois prochain. Le Syndicat national des fonctionnaires des laboratoires du secteur de l’éducation (SNFLSE) exprime son rejet catégorique de l’actuelle mouture du projet de statut particulier des travailleurs du secteur car la commission mixte a décidé de ne prendre «aucune de ses propositions et revendications» en considération. La colère et le contentement gagnent tous les corps de l’Education. Les syndicats constituant la Confédération des syndicats algériens (CSA) n’écartent pas l’option de grève en raison de la dégradation du pouvoir d’achat et de l’augmentation des prix des produits de large consommation. Ces syndicats demandent de relever la valeur du point indiciaire et d’instituer des primes pour pallier à l’érosion du pouvoir d’achat. <

