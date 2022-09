Alors que la rentrée approche à grand pas, les questions pédagogiques et revendications sociales refont surface. Les travailleurs confrontés à une érosion du pouvoir d’achat n’écartent pas l’éventualité de recourir à la protestation.

PAR MILINA KOUACI

A deux semaines de la rentrée scolaire, les syndicats du secteur de l’Education nationale rappellent au gouvernement leurs revendications sociales «restées en suspens» et le «malaise» qui prévaut dans le secteur et au sein de la corporation des enseignants. La dégradation du pouvoir d’achat, redisent-ils, reste une source d’inquiétude pour le partenaire social tandis que les salaires ont connu une «infime augmentation».

Le coordinateur de la Confédération des syndicats autonomes (CSA), Boualem Amoura, indique à ce sujet que les syndicats devraient se retrouver après la rentrée sociale pour débattre des acquis, des perspectives et actions à entreprendre. Le décret présidentiel 22-138 a prévu une augmentation de 50 points indiciaires, mais l’augmentation salariale est jugée insuffisante, rappelle M. Amoura. Elles varient de 2 000 à 6 000 DA et seront soumises à toutes les retenues (IRG et taxe) et absorbées par l’inflation et l’augmentation des prix, regrettent les syndicats autonomes. «Nous réclamons une augmentation conséquente du point indiciaire ou de le relever», nous dit le coordinateur de la CSA. Le syndicaliste réitère l’attachement de la CSA à ses revendications socioprofessionnelles exprimées auparavant dont celles notamment de l’amélioration du pouvoir d’achat qui connaît une dégradation. La CSA, qui estime que le pouvoir d’achat s’est dégradé de 60% durant la dernière décennie, réclame d’augmenter dans l’immédiat le point indiciaire pour éviter une implosion du front social. Les syndicats autonomes demandent par ailleurs de mettre en place un observatoire national de pouvoir d’achat. Une réunion de la Confédération des syndicats de l’Education est prévue ce mois-ci pour décider des actions à entreprendre.

Toujours dans le cadre de l’amélioration de la situation des travailleurs de l’Education, le président de la République Abdelmadjid Teboune a instruit d’ouvrir le statut particulier des travailleurs, mais depuis le lancement des séances de travail bilatéral, les syndicats autonomes estiment que l’urgence est d’améliorer le pouvoir d’achat à travers l’augmentation de la valeur du point indiciaire à 120 DA. Plusieurs syndicats de la Fonction publique portent cette revendication liée à l’amélioration du pouvoir d’achat et ont exprimé leur «mécontentement» des P-V de réunions, notamment par rapport à la classification. Ce dossier risque de perturber le déroulement de l’année scolaire. «Nous avons exprimé nos réserves. Nous consulterons la base militante lorsqu’on aura une copie de la nouvelle loi», dit Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep).

La mouture de l’avant-projet de loi sera soumise au partenaire social avant d’être soumise à l’approbation de la commission ad hoc du gouvernement et à la Direction générale de la Fonction publique. Les syndicats de l’Education nationale appellent, par ailleurs, à solutionner les dossiers en suspens, notamment le droit de départ en retraite sans condition d’âge.

Rappelons que la question du pouvoir d’achat a été à l’ordre du Conseil des ministres du dimanche 28 août, le chef de l’Etat à instruit son gouvernement de revoir les salaires, les retraites et l’allocation chômage, en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023.

