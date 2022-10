PAR MILINA KOUACI

A près d’un mois depuis la rentrée scolaire, les écoles primaires ont reçu hier des copies de la 2ᵉ version du livre scolaire. Ces livres sont destinés aux élèves de 3ᵉ, de 4ᵉ et de 5ᵉ année primaire en vue d’alléger le poids de leur cartable et ce, au moment où l’opération de fourniture du livre scolaire dans ses deux formules (vente et à titre gracieux) touche à sa fin.

Un communiqué du ministère de l’Education nationale a indiqué avant-hier que des copies de la deuxième version du manuel scolaire seront distribuées lundi aux écoles primaires. «En application du plan d’action du Gouvernement issu du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministère de l’Education nationale procèdera pour la première fois, à partir de lundi, à la dotation des écoles primaires à travers l’ensemble du territoire national des copies des livres scolaires, au profit des élèves de la 3e, 4e et 5e année primaire», a indiqué le ministère. Ces mesures ont été décidées afin d’alléger le poids du cartable des élèves du cycle primaire.

L’opération de distribution de ces copies profitera à 3 millions d’élèves et sera prise en charge par les centres de wilaya et régionaux de distribution des documents pédagogiques (CRDDP), relevant de l’Office national des publications scolaires (ONPS).

Il s’agit de «fournir des copies conformes aux livres scolaires dédiés aux élèves de la 3e, 4e et 5e année du cycle primaire ; soit 8 titres pour chaque élève de 3e année, 8 titres pour chaque élève de 4e année et 9 titres pour chaque élève de 5e année primaire», précise la même source. Ces copies sont la propriété des écoles et seront utilisées en classe par les élèves des niveaux concernés. Chaque élève des niveaux susmentionnés aura en sa possession un livre, acheté ou obtenu gratuitement selon le cas, qu’il gardera à son domicile et un second exemplaire à l’école.

Quant au manuel scolaire numérique, il sera exploité, dans les prochains jours, pour tous les niveaux d’enseignement des trois paliers après la finalisation de la distribution des copies des manuels scolaires.

Le ministère de l’Education nationale a félicité les élèves et leurs parents «après l’adoption de cette mesure qui s’ajoute à plusieurs mesures prises pour alléger le poids du cartable», appelant tous les concernés par cette opération, notamment les parents à adhérer pleinement et efficacement à la réussite de cette démarche visant à préserver la santé des enfants».

C’est dans cette optique que les collectivités locales ont doté les classes de casiers permettant aux élèves de garder leurs livres à l’école et de prendre uniquement les manuels dont ils auront besoin à la maison.

Cependant, des syndicats et parents d’élèves ont constamment appelé à la révision et à l’allégement des programmes, notamment ceux du primaire pour remédier au poids du cartable. Cela fait, en effet, de longues années qu’ils plaident pour la réforme du secteur, la refonte pédagogique et la révision des programmes.

Le partenaire social estime que c’est à travers l’ouverture de ces dossiers que le ministère trouvera une solution radicale au poids du cartable. «La solution définitive au problème passe par la réforme du système éducatif, notamment la suppression de certaines matières qui alourdissent le quotidien de l’élève du primaire, estime une association de parents d’élèves. <

