Le nouveau débrayage observé, hier, par les enseignants du cycle primaire a connu un taux de suivi de 50%, selon Lotfi Mehirgua, de la Coordination des enseignants grévistes, qui défraye la chronique du secteur depuis début octobre en paralysant au moins une partie des établissements à l’échelle nationale.

Ce premier jour de débrayage, qui signe un pourrissement dans le cycle primaire, appelle à une réaction plus qu’urgente de la part de la tutelle qui s’est engagée à résoudre les dysfonctionnements constatés dans ce palier de l’Education nationale. Mais en attendant que la situation évolue, le constat ne trompe plus personne avec une grève reconduite dans la durée. D’autant plus que la mobilisation est toujours au rendez-vous, comme le souligne le même syndicaliste, qui fait état d’un suivi « plus important » enregistré dans certaines wilayas du centre du pays.

S’agissant de la capitale, dont la coordination avait décidé de ne faire grève qu’une seule journée, le même syndicaliste a parlé plutôt d’un « arrêt de travail modeste» dans les établissements d’Alger. Pourquoi ce manque d’adhésion des enseignants de la capitale à cette journée de grève ? S’agit-il d’un simple fléchissement ou d’un digne de divergence dans le mode opératoire ? Les coordinateurs de la capitale eux-mêmes ne nient pas cette régression dans l’adhésion à cette grève sans pour autant donner d’explications à ce recul de la contestation qui ne manque pas, au-delà des interrogations suscitées, vraisemblablement de peser sur l’avenir de cette contestation.

Dans le communiqué qu’ils ont publié récemment, ils ont décidé que cette journée de protestation sera

« le mercredi de chaque semaine » avec cette exception d’avoir opté pour la semaine en cours pour la journée de lundi.

Alors que la coordination d’Alger a évoqué le taux modeste d’adhésion à la grève, comme étant un facteur qui a mené à la révision de la durée de la contestation, des coordinateurs nationaux ont évoqué une autre raison liée « aux prélèvements sur salaires » qu’ont subi des enseignants grévistes lors de cette contestation qui a cumulé jusqu’à présent plus de 20 jours d’arrêt de travail.

Il est à signaler que les enseignants grévistes organisent aujourd’hui un sit-in national devant l’annexe du ministère de l’Education à Ruisseau (Alger). Leurs revendications contiennent entre autres la suppression des tâches non pédagogiques ou à défaut une compensation financière adéquate. Les enseignants grévistes réclament aussi une application immédiate avec effet rétroactif du décret présidentiel 14-266 et ce, en attendant d’arriver à une « unification des classements avec les autres paliers de l’Education nationale».

En tout état de cause, la récurrence du débrayage paralysant les écoles primaires ne devrait pas laisser la tutelle sans réaction d’autant plus que l’incidence de cette grève n’est pas à sous-estimer et que les signes d’une solution ne se profilent pas à l’horizon malgré l’appel au sens des responsabilités lancé aussi bien par l’Association des parents d’élèves que par d’autres organisations syndicales, opposés à ce que « l’avenir des élèves soit sacrifié ». Autrement dit, il y a urgence en la demeure.