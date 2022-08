PAR MILINA KOUACI

L’ambiguïté qui entoure la rentrée des classes continue de faire réagir le partenaire social qui dénonce la communication au compte-goutte de la tutelle. Et pour cause, le ministre de l’Education nationale, qui s’est exprimé, mardi, à l’occasion de l’ouverture d’une rencontre nationale consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d’anglais de la 3e année primaire, garde le silence sur la date de reprise des élèves. Abdelhakim Belabed s’est contenté, en effet, de dire que la date de la rentrée scolaire des élèves sera prochainement annoncée et que les dates de reprise sont étudiées afin de permettre à toutes les catégories d’encadrer les élèves et aux membres de la famille éducative de rejoindre leurs postes pour une rentrée sereine.

Un flou qui continue de faire réagir le partenaire social qui dénonce la communication au compte-goutte de la tutelle. Habituellement, une semaine sépare la rentrée des enseignants de celle des élèves. Une semaine nécessaire pour les proviseurs pour établir les emplois du temps et tenir les conseils de classes. Cependant, par manque d’information, les directeurs des établissements scolaires se trouvent dans l’incapacité de confectionner les emplois du temps des enseignants et des élèves en plus du fait que rien n’a encore filtré sur le mode d’enseignement qui sera adopté cette rentrée.

Indépendamment des conditions sanitaires et pédagogiques, le secrétaire général du Satef, Bouaem Amoura, renvoie le retard pris pour la communication de la date de rentrée aux retards de livraison des infrastructures et écoles qui sont toujours en chantier. Ce dernier estime que le ministère n’est pas encore prêt à recevoir les élèves, à cause du retard pris dans la réception des nouveaux établissements. Par ricochet, cela va se répercuter directement sur la surcharge des classes, l’assimilation des élèves, le rendement des enseignants et l’avancement dans l’application du programme d’autant que le ministère de tutelle n’a pas encore décidé si l’enseignement par alternance de groupes sera reconduit ou de retourner à l’organisation scolaire normale.

Les parents d’élèves ont pour leur part formulé des critiques sévères au sujet de la rentrée et critiqué la démarche du ministère qui maintient «le silence» sur une date qui concerne près de 11 millions d’élèves, sachant que la tutelle a communiqué la liste des fournitures scolaires pour les élèves des trois cycles.

Rentrée mouvementée !

Bien que la date ne soit pas encore communiquée, la rentrée scolaire risque d’être mouvementée. En effet, les directeurs de l’enseignement moyen et les intendants ont annoncé le boycott de la vente du livre scolaire, les superviseurs et adjoints de l’éducation celui de la rentrée scolaire et les laborantins du secteur comptent saisir les hautes autorités pour faire valoir leur plateforme de revendications et menacent d’actions de protestation qui seront décidées au cours du mois prochain.

Le Syndicat national des fonctionnaires des laboratoires du secteur de l’éducation (SNFLSE) exprime son rejet catégorique de l’actuelle mouture du projet de statut particulier des travailleurs du secteur car la commission mixte chargée de l’élaboration de la nouvelle loi n’a pris «aucune de ses propositions et revendications» en considération.

Le syndicat compte saisir le ministère de l’Education nationale et le président de la République pour faire valoir ses doléances liées notamment, aux métiers en voie de disparition, la promotion, définitions des missions, intégration, ouverture de postes budgétaires et réduction du volume horaire, ainsi que l’institution d’une prime de risque. «Nous travaillons dans des conditions déplorables et des laboratoires qui ne répondent pas aux normes universelles, car contenant des produits chimiques toxiques prohibés au niveau international, mais qui sont dans le programme d’enseignement», regrette le syndicat.

Cette organisation syndicale se dit «étonnée de la reproduction des anciennes lois qui lèsent la corporation des laborantins et ne prennent pas en considération ses revendications et propositions formulées en la mettant devant le fait accompli», dénonce le SNRLSE. Il reproche, par ailleurs, à la commission de les traiter avec «indifférence et désintéressement, et de les humilier de façon indirecte». n

