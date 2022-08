Si la date de la rentrée scolaire est désormais connue, on ignore pour l’heure quel mode d’enseignement sera préconisé. Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, qui a tenu hier une réunion de concertation avec les associations des parents d’élèves, a fait savoir qu’une décision sera prise « très prochainement ».

PAR MILINA OUACI

Une réunion entre les ministères de l’Education et les parents d’élèves pour statuer sur une éventuelle reprise des cours selon le système habituel s’est tenue hier selon les instructions du président de la République. A cette occasion, les associations des parents d’élèves ont mis l’accent sur l’« importance de la reprise des cours selon le système habituel durant cette année ». Le ministre, lui, a fait savoir qu’une décision sera prise « très prochainement, concernant le mode d’enseignement en vue de permettre aux établissements éducatifs de remettre les emplois du temps aux enseignants pour entamer le travail. « La date du 21 septembre prochain retenue pour la rentrée scolaire devra permettre de garantir une bonne préparation en vue d’une rentrée stable et sereine », a-t-il expliqué. Rappelons que le Président de la République avait donné instruction, dimanche, au Premier ministre d’assurer la coordination entre les secteurs de l’Education et de la Santé, en vue de tenir une réunion « dans les meilleurs délais », avec la participation des associations des parents d’élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel.

En tout état de cause, l’annonce de la date de la rentrée scolaire, après un long suspense, a mis fin aux supputations et rumeurs et vient soulager parents et élèves qui prendront le temps de se préparer. « Cela a permis de lever le flou et de soulager les élèves et leurs parents sur le plan psychologique car la non-communication de la date de rentrée a laissé place aux rumeurs et aux supputations », indique Boualem Amoura, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef). La tutelle a, en effet, maintenu la date annoncée il y a quelque mois. Le Satef reproche, cependant, l’exclusion des syndicats de la concertation : « Les premiers concernés qui sont les travailleurs ne sont pas associés à la concertation. On est ignorés et il est interdit aux parents d’élèves de s’immiscer dans la pédagogie, selon le statut des associations des parents d’élèves », poursuit le secrétaire général du Satef.

Pour ce qui est du mode d’enseignement, il rappelle que son syndicat a demandé, l’année passée, de revenir à l’enseignement normal, parce que l’alternance de groupe a montré son « échec et ses limites ».

Dans le cycle primaire, le volume horaire des élèves est réduit à 10 heures par semaine, l’élève n’acquiert rien comme savoir et c’est le cas dans tous les paliers de l’enseignement. « Les élèves passent à un niveau supérieur ou accèdent à l’université avec des connaissances en moins », argue-t-il. Pour preuve, le taux de réussite à l’Ecole nationale supérieure de mathématiques (ENSM) pour l’année universitaire 2021-22 n’était que de 51%, sachant que cette école est fréquentée par les meilleurs bacheliers au niveau national. Autre inconvénient cité par M. Amoura, le non achèvement des programmes d’enseignement.

Ajoutons à cela, poursuit notre interlocuteur, que les raisons qui nous ont poussé à opter pour ce système ont disparu, qui s’interroge ainsi sur la pertinence de le maintenir pour la troisième année consécutive.

Dans un autre contexte, il estime que le protocole sanitaire ne peut être appliqué pour plusieurs facteurs. Nombre d’écoles, dont certaines dans l’Algérois, sont dépourvues des moyens les plus élémentaires, citant entre autres le manque d’eau et d’agents d’entretien. Et chaque année, ce sont les enseignants qui nettoient leurs classes avec des détergents qu’ils payent de leurs poches », clame M. Amoura.

Selon d‘autres syndicats enseignants, qui militent pour le maintien de l’enseignement par groupe, le retour à l’enseignement normal risque d’avoir pour conséquence une surcharge des classes : « Des groupes contiennent jusqu’à 25 élèves, si l’on fusionne les deux groupes dans une seule classe, nous aurons des classes de 50 élèves et plus », arguent-ils.

Mais dans le cycle primaire, la surcharge des classes ne se pose pas, selon Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep). Il fait savoir que le retour à l’organisation normale ne posera aucun problème dans les écoles primaires dont le nombre d’infrastructures et les capacités d’accueil suffisent sans causer de surcharge de classe. La surcharge de classe se pose par contre dans les collèges et lycées, indique M. Gaïd. n