Les syndicats du corps enseignant souhaitent que le ministère de l’Education réponde favorablement à leurs revendications afin de préserver la quiétude et la stabilité du secteur. Chaque syndicat reçu pour une séance de travail bilatérale, consacrée à la révision du statut particulier du personnel du secteur, attend que la tutelle lui soumette le P-V de réunion comportant les préoccupations ayant été examinées afin d’évaluer les réponses apportées à leurs doléances.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale avait entamé une série de rencontres bilatérales avec les syndicats du secteur le 25 octobre. «Le ministère nous a promis de nous communiquer les P-V de réunions dès qu’il terminera les rencontres bilatérales avec les syndicats du secteur», indique Sadek Dziri, président de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). Les organisations syndicales attendent que le ministère de l’Education leur soumette le P-V de réunion afin d’évaluer les réponses apportées aux revendications soulevées. Ce dernier reproche au ministère de tutelle de s’attarder, en raison du grand nombre de syndicats agréés dans le secteur. «Le ministère devait prendre deux semaines pour répondre à nos revendications et non trois mois», dénonce M. Dziri.

Exprimant son souhait que la situation s’améliore dans le secteur, notre interlocuteur n’écarte pas la possibilité du recours à la protestation. «Si les réponses sont jugées insatisfaisantes, on renouera inéluctablement avec la protestation», prévoit le président de l’Unpef.

D’ailleurs, le bureau régional du Sud de l’Unpef observe demain (lundi) une action de grève afin d’exiger une solution aux problèmes socioprofessionnels. Cette action devrait être suivie par des AG dans toutes les wilayas pour décider de la nature des actions à observer afin de concrétiser leurs doléances. Outre les 19 wilayas du Sud, certaines communes des 12 wilayas des Hauts-Plateaux comptent adhérer à cette action.

Parmi les revendications soulevées par le syndicat figurent la révision de la prime de zone calculée sur la base du barème des rémunérations de 1989 suivant la classification administrative des zones du Sud. Il dénonce par ailleurs l’élaboration des rythmes scolaires en suivant les caractéristiques des wilayas du Nord en ignorant celles des wilayas du Sud, tout en exigeant la réorganisation du calendrier des congés et des examens nationaux. De son côté, le secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) Zoubir Rouina a appelé à l’unité syndicale afin de faire valoir les revendications socioprofessionnelles des travailleurs. Lors du conseil national du syndicat, tenu les 30 et 31 décembre à Blida, les enseignants ont exprimé leur «ras-le-bol» de la détérioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail. «Nous devons nous mobiliser pour arracher nos droits», dit M. Rouina, en appelant les syndicats du secteur et de la Fonction publique à «s’unir et observer des actions communes afin de faire valoir leurs revendications communes»



Le ministère déterminé à trouver des solutions aux préoccupations du partenaire social

Le ministre de l’Education a exprimé pour la énième fois sa «détermination» à trouver des solutions à toutes les préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs du secteur. «Le secteur de l’Education est prêt à résoudre les problèmes socioprofessionnels des travailleurs du secteur, en coordination et concertation avec les partenaires sociaux», a souligné le ministre lors d’une rencontre avec la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l’APN.

Il a cité la récente création d’une commission technique chargée d’élaborer le statut particulier des corps spécifiques de l’Education nationale en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

D’autre part, M. Belabed a annoncé «l’intégration de 35 915 travailleurs du secteur», prévoyant que le nombre global des intégrés atteigne près de 45 000 à la fermeture de la liste de gestion pour l’année 2021. A cette occasion, il a annoncé que le ministère «organise le 26 février un examen professionnel pour la promotion de 3 357 enseignants, dont 600 enseignants au grade d’enseignant principal, 2 757 au grade d’enseignants formateurs dans les trois cycles d’enseignement, alors que près de 437 enseignants seront promus aux deux grades, notant que le nombre global des bénéficiaires de la réhabilitation est estimé à 3 794».

A cet effet, le ministre a rappelé que son département ministériel veillait à «garantir une formation de qualité» aux intégrés dans le secteur, citant l’intégration de la formation spécialisée, tous modes confondus, et de la formation continue et l’amélioration du niveau. Pour la promotion des différentes formations, «une enveloppe de l’ordre de 1 772 000 000 DA a été allouée au titre de l’exercice 2021».

Concernant le recrutement, le ministre a affirmé qu’il dépendait des besoins du secteur, précisant que la priorité est accordée aux diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS) conformément à la loi en vigueur. M. Belabed a rappelé, dans ce sens, la coordination de son secteur avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où un arrêté interministériel fixant les besoins du secteur pour l’année en cours avait été signé en août dernier, soulignant que le nombre de diplômés des écoles supérieures désignées cette année s’élève à 7 975.

S’agissant du volet pédagogique, le ministre a rappelé l’installation récente du Conseil national des programmes chargé de la révision des programmes éducatifs, notamment dans le cycle primaire, ce qui contribuera, a-t-il dit, à l’allègement du cartable scolaire. Il a affirmé, par ailleurs, que le secteur continuera à enseigner tamazight tout en veillant à promouvoir les branches scientifiques, techniques sportives et l’informatique.

Le ministère poursuivra son effort à renforcer l’enseignement et la formation à distance ainsi que l’intensification des technologies de l’information dans le domaine éducatif, a-t-il poursuivi.