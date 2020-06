Le ministre de l’Education nationale devrait tenir aujourd’hui une rencontre de concertation avec les parents d’élèves scolarisés dans les écoles privées, et ce, en vue de trouver une solution satisfaisante au conflit qui les oppose aux responsables des établissements privés d’enseignement. Il est prévu que les parents d’élèves débattent avec la tutelle des «dépassements» dont ont fait preuve, selon eux, nombre de responsables d’école qui leur ont demandé de s’acquitter des frais de scolarité du troisième trimestre qui n’a pas eu lieu, ainsi que des charges de scolarités, a fait savoir le collectif des parents d’élèves scolarisés dans les écoles privées. Cette rencontre sera ponctuée en parallèle d’un sit-in des parents d’élèves devant le siège du ministère de l’Education nationale, ajoute le même collectif.

Ces derniers comptent soulever une série de revendications auprès de la tutelle. Il s’agit principalement du non-paiement des frais du troisième trimestre de l’année 2020 comme exigé par les écoles. Le collectif, qui dénonce «le paiement récurrent chaque année des mensualités pour les mois de juillet et d’août, alors même que les écoles sont complètement fermées et le personnel en vacances», réclame que ces mensualités ne soient plus payées. Le collectif demande, par ailleurs, la révision des frais d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une mensualité ainsi que la suppression des frais de réinscription exigés chaque année pour le même enfant à la même école. Les parents d’élèves réclament l’élaboration d’un contrat dans le respect de la loi. Ils souhaitent également l’interdiction de procéder aux augmentations des mensualités de manière «impromptue, décidées et imposées» à chaque rentrée scolaire en septembre, ainsi que l’instauration d’un contrôle et d’inspections réguliers dans les écoles privées.

Ce même collectif a lancé une pétition signée par plus de 200 personnes. Dans la pétition adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre de l’Education nationale, Ahmed Oudjaout, et celui du Commerce Kamel Rezig, les signataires sollicitent l’arbitrage des autorités compétentes et son impartialité dans un «vieux conflit accentué par la crise de la Covid-19, qui a révélé et porté d’autres problèmes» sur la scène médiatique, lit-on dans la pétition.

Seule la direction de l’Education d’Alger ouest avait mis en garde les écoles privées qui ont recours à des pratiques qu’elle avait qualifiées d’anti-pédagogiques et d’irresponsable, pour leur refus de délivrer des bulletins de note et d’autoriser le transfert des élèves vers d’autres établissements et leur non-inscription pour la prochaine année scolaire. n

Articles similaires