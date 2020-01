Des centaines d’enseignants du cycle primaire ont organisé, hier, un sit-in national de protestation devant l’annexe du ministère de l’Education nationale, à Ruisseau (Alger).

Cette contestation s’inscrit dans le cadre d’un mouvement enclenché par la Coordination nationale des enseignants du primaire, le 7 octobre dernier, avec des grèves cycliques hebdomadaires qui sont passés d’une à trois journées. Des sit-in locaux et nationaux sont également organisés pour attirer l’intention de la tutelle sur nombre de revendications socioprofessionnelles. Parmi ces revendications figure l’application du décret présidentiel 14 – 266 qui attribue l’échelon 12 aux enseignants du primaire et ce, avec un effet rétroactif, soit à partir de 2014, année de la parution du décret. Les enseignants du primaire réclament aussi l’unification à moyen terme de la classification des échelons avec les autres paliers de l’Education nationale ainsi que la suppression des tâches non pédagogiques ou, à défaut, une compensation matérielle adéquate.

Ce mouvement de protestation, qui est en train boucler son quatrième mois, se caractérise par un discours offensif qui se traduit par l’attachement à la grève. Les contestataires ont même évoqué l’option de la grève illimitée avant qu’elle ne soit reportée.

Néanmoins, depuis hier, le mouvement semble changer de ton avec des protestataires à l’écoute de la tutelle, après les propos du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre avec les médias, affirmant qu’il n’existait pas de solution magique aux revendications socioprofessionnelles.

Contactée hier par nos soins, une source responsable de cette coordination a fait part de concertations entre ses membres, organisée après le sit-in. L’une des options évoquées consiste à réduire la durée de la grève cyclique hebdomadaire. « Il y a ceux qui veulent maintenir les trois jours de grève, mais d’autres veulent la réduire à une seule journée par semaine, et ce avec un délai accordé à la tutelle pour répondre à nos revendications », nous dira notre source, ajoutant que la seconde option « semble avoir gagné du terrain au sein de la coordination après les propos du Président de la République qui a défendu la situation socioprofessionnelle des enseignants ». « Le plus important pour nous c’est qu’il y ait un dialogue et une feuille de route pour satisfaire nos revendications », conclut notre interlocuteur.

Articles similaires