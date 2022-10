PAR MILINA KOUACI

Dès l’application du nouveau statut particulier, les écoles primaires auront, pour la première fois, un service pédagogique présidé par un censeur, une nouvelle fonction attribuée aux adjoints de directeur de l’école primaire.

Après la création d’un poste de superviseur de l’Education dans le cycle primaire, les écoles bénéficieront de la mise en place d’un service pédagogique dès l’application du nouveau statut particulier. C’est ce qu’a fait savoir Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national autonome des directeurs des écoles primaires (Snadep).

Ce service sera géré par les adjoints de directeurs d’école primaire dont le nom de la fonction changera en censeur, ajoute la même source. Le proviseur de l’école supervisera le travail du censeur, explique M. Belabed.

La mise en place de ce service a satisfait les directeurs des écoles primaires qui restent toutefois sceptiques par rapport à leur classement ainsi que l’accès à d’autres fonctions comme l’inspection de l’alimentation scolaire, sachant que le ministère n’a pas encore soumis une copie aux syndicats. De son côté, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a annoncé, jeudi en marge d’une conférence consacrée à la mise au point du référent national d’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, l’organisation d’une rencontre prochaine pour apporter la touche finale au texte. Le premier responsable du secteur a indiqué que le texte a été finalisé fin août dernier» et que les délais ont été rallongés en réponse à une demande formulée par 16 syndicats après l’organisation de «rencontres avec les syndicats pour rapprocher les vues avant le dépôt du dossier au niveau de la Commission gouvernementale».

Ces syndicats avaient reproché à la commission en charge du dossier de ne pas prendre en compte leurs propositions, alors que le but derrière l’ouverture de ce dossier est l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des travailleurs et la correction des failles contenues dans les décret exécutif 12-240 du 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 315-08 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’Education nationale». Il y a lieu de rappeler que le dossier du statut particulier a été ouvert sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune en mai 2021. Ce dernier a ordonné d’ouvrir le dialogue avec les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur. <

