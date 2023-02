PAR MILINA KOUACI

Les députés de la commission des Finances de la chambre basse du Parlement ont reçu mardi le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, pour débattre des questions pédagogiques, notamment celles des cours particuliers qui portent préjudice à la crédibilité de l’école publique. La propagation du phénomène des cours particuliers à tous les niveaux des trois cycles touche au principe d’égalité des chances, car les élèves issus de familles démunis ne peuvent se permettre de se payer des cours de soutien, d’où la nécessité de les réguler. Les députés ont dans ce cadre proposé au ministre de mettre une place une réglementation pour lutter contre ce phénomène.

Les enseignants justifient le recours des élèves aux cours payants au programme chargé et à la surcharge des classes qui ne favorise pas l’assimilation, notamment après le retour au système d’enseignement habituel et l’abandon de l’enseignement par répartition de groupes. Ajoutons à cela, les élèves inscrits pour des cours de soutien font des activités connexes avec leurs enseignants et des exercices pour faciliter l’assimilation, ce que le temps imparti dans l’école publique ne permet pas.

De leur côté, pour les enseignants, les cours particuliers permettent de compenser la détérioration du pouvoir d’achat. D’ailleurs, ces derniers ne cessent d’appeler les autorités à améliorer le niveau de vie du personnel enseignant pour se consacrer à la seule mission de pédagogique au sein de l’école publique. Ils demandent également de réviser les programmes d’enseignement qui sont «chargés».

Quant aux parents d’élèves, ils ont toujours exprimé leur «indignation» face aux tarifs excessifs des cours particuliers, mais sont contraints d’inscrire leurs enfants de peur de «l’échec et de déperdition scolaire». Le problème, selon les parents d’élèves, est que contrairement aux années passées où les cours ne concernaient que les élèves des classes finales (Bem et Bac), le phénomène s’est généralisé à tous les paliers, y compris du cycle primaire.

Cette année, le ministère de l’Education nationale a décidé d’ouvrir les écoles pendant la première semaine des vacances d’hiver pour dispenser des cours aux élèves. Cependant, les parents ont relevé le faible engouement des élèves pour ces cours, et opté pour les cours payants.

