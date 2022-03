En raison de leurs revendications «en suspens», des directeurs d’établissement du cycle moyen ont décidé de brandir la menace de boycotter les activités administratives ainsi que l’encadrement des examens officiels dont celui du baccalauréat.

PAR MILINA KOUACI

Quelques bureaux locaux du syndicat du Conseil national autonome des directeurs des écoles du cycle moyen (Cnadem) ont annoncé leur décision de boycotter l’encadrement de l’examen officiel du baccalauréat ainsi que les activités administratives en raison des revendications «en suspens», et des «entraves» auxquelles ils font face.

La section locale d’Oran observera une action de grève le 27 mars prochain et un sit-in de protestation devant la direction de l’éducation, le lendemain, 28 mars. Le Cnadem d’Oran a décidé, également, de boycotter les activités administratives, financières et pédagogiques. Il s’agit, explique le syndicat, de ne pas établir de bulletins ni tenir de conseils de classes. Les directeurs d’Oran ont décidé, par ailleurs, de boycotter les examens officiels et de ne pas répondre aux notes administratives de la direction. Le syndicat reproche au directeur de l’éducation d’opérer des mouvements dans le corps des directeurs, et dénonce la «pression qu’ils subissent et qui entrave l’exercice de leur fonction». Le Cnadem de Tizi Ouzou appelle, pour sa part, le ministère de tutelle à «dévoiler» le projet de loi portant révision du statut particulier des travailleurs, et met en garde des conséquences qu’engendrerait un nouveau projet qui ne corrige pas les injustices que consacre l’actuel statut particulier. Le bureau local de Tizi Ouzou annonce le boycott des examens du baccalauréat et se contentera d’encadrer ceux de fin de cycle.

De son côté, le bureau de Sétif rejette un statut particulier qui ne prenne pas en considération les propositions du Cnadem. Il annonce également son refus d’encadrer les examens du baccalauréat et fait savoir qu’il n’assurera que l’encadrement de ceux en fin de cycle.

Sur ce point, la direction de l’Education de Tissemsilt a signifié aux représentants du Cnadem de la wilaya, lors d’une rencontre bilatérale tenue le 14 mars dernier, qu’il n’était «pas possible» de dispenser les directeurs des écoles du cycle moyen de l’encadrement des examens du Bac, car le nombre de centres d’examen du Bac dépasse largement celui des directeurs des lycées, sachant que le Cnadem de Tissemsilt a demandé que l’encadrement des examens de fin de cycle secondaire soit «optionnel» pour les proviseurs des écoles du cycle moyen. Pour rappel, au cours de l’année scolaire passée, un collectif de 13 syndicats avait annoncé le boycott des activités administratives de fin d’année et menaçait de boycotter les examens officiels dans le cas où le gouvernement ne prendrait pas en charge les revendications socioprofessionnelles des travailleurs de l’éducation. La tutelle avait qualifié de «violation flagrante de tous les cadres juridiques en vigueur», et a demandé à son partenaire social de ne pas hypothéquer l’avenir des élèves.



Les parents exigent du Cnapeste de remettre les notes des élèves

Par ailleurs, l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) demande au Cnapeste de remettre les notes des élèves, privés à ce jour des relevés de notes du premier trimestre. Ce syndicat, qui avait décidé le 5 mars dernier de mettre un terme à sa grève, a en parallèle maintenu le boycott de la remise des notes aux administrations des écoles. Alors que les examens du deuxième trimestre se poursuivent, les parents d’élèves dénoncent la non-remise des notes du premier trimestre. Cette action de protestation a, en effet, empêché les administrations des écoles d’élaborer et de délivrer les relevés de notes. Une situation qui suscite la «préoccupation» des parents qui rejettent catégoriquement de prendre en otage les élèves et de faire d’eux un moyen de pression, tout en exprimant leur «compréhension» quant aux revendications des enseignants qu’ils considèrent comme un «droit».

«Les élèves ont enduré psychologiquement l’instabilité et la confusion qui ont régné dans le secteur dues, en particulier, à la propagation de coronavirus. Après l’amélioration de la situation sanitaire, les enseignants se mobilisent pour des revendications socioprofessionnelles et refusent de remettre les notes des élèves qui attendent les résultats de leur travail du 1er trimestre», regrette l’UNPE.